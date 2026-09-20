Trực tiếp U23 Hong Kong 1-4 U23 Thái Lan: Ngược dòng thần thánh
VOV.VN - Trực tiếp U23 Hong Kong vs U23 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h ngày 20/9.
82': U23 Hong Kong (Trung Quốc) cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng vẫn chưa thành công.
76': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ U23 Hong Kong (Trung Quốc) mắc sai lầm, cơ hội đến với Mamah Jehhanafee, cầu thủ này rê bóng qua thủ môn của đối phương để ghi bàn vào lưới trống.
70': KHÔNG VÀO !!! Ma Hei Wai có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa của U23 Thái Lan, nhưng cầu thủ này lại sút bóng đi lên khán đài.
67': Sau khi dẫn trước 2 bàn, U23 Thái Lan thi đấu khá chặt chẽ, khiến U23 Hong Kong (Trung Quốc) dù muốn đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng không thể tạo ra sự đột biến.
62': THẺ VÀNG !!! Goncalves Helio nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
59': KHÔNG VÀO !!! Wongsa Paripan đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của U23 Hong Kong (Trung Quốc).
56': VÀO VÀO VÀO !!! U23 Thái Lan tấn công bên cánh phải, bóng được Sangtong Auttapon căng vào vòng cấm địa khiến Tsang Yi Hang trong lúc băng về truy cản đã đưa bóng về lưới nhà, tỉ số là 3-1 cho đại diện Đông Nam Á.
52': VÀO VÀO VÀO !!! Noisri Worawut đi bóng xâm nhập vòng cấm địa U23 Hong Kong (Trung Quốc) vượt qua 3 cầu thủ, sau đó chuyền bóng cho Wongsa Paripan dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-1.
51': KHÔNG ĐƯỢC !!! Maneekorn Phon-ek chạy chỗ nhận bóng của đồng đội trong vòng cấm U23 Hong Kong (Trung Quốc), nhưng anh lại khống chế bóng không tốt, lỡ cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối phương.
48': KHÔNG VÀO !!! U23 Thái Lan tấn công trung lộ hay, cơ hội đến với Noisri Worawut trong vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm không tốt. U23 Thái Lan chủ động dâng cao đội hình, dồn ép U23 Hong Kong (Trung Quốc) để tìm kiếm bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, nhưng chưa thành công.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
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KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U23 Thái Lan và U23 Hong Kong (Trung Quốc) tạm hòa nhau 1-1.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
43': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Hong Kong (Trung Quốc) tấn công bên cánh trái, Tsang Lok To đẩy bóng dài để đua tốc độ, nhưng không vượt qua được hậu vệ U23 Thái Lan.
39': VÀO VÀO VÀO !!! Chotmuangpak Thanakrit tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 30m đánh bại thủ môn Chan Kun Sun ghi bàn gỡ hòa 1-1.
37': SÚT XA !!! Seangsawat Krittapak tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành của U23 Hong Kong (Trung Quốc).
35': THAY NGƯỜI !!! U23 Thái Lan thay người. Seangsawat Krittapak và Wongsa Paripan được tung vào sân để cải thiện sức mạnh tấn công của đại diện Đông Nam Á.
34': PHẠT GÓC !!! U23 Thái Lan đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U23 Hong Kong (Trung Quốc) đã chơi tập trung và phá bóng giải nguy thành công.
32': PHẠT GÓC !!! U23 Hong Kong (Trung Quốc) đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U23 Thái Lan đã giải nguy thành công.
28': U23 Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu chặt chẽ, bọc lót cho nhau rất tốt nên U23 Thái Lan dù đang đẩy cao đội hình, nhưng chưa tạo ra được những cơ hội ghi bàn rõ rệt.
23': KHÔNG VÀO !!! Mamah Jehhanafee đánh đầu tư pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi chệch khung thành của U23 Hong Kong (Trung Quốc) trong gang tấc.
21': PHẠT GÓC !!! U23 Hong Kong (Trung Quốc) đá phạt góc bên cánh phải, Goncalves Helio đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi cao hơn khung thành U23 Thái Lan.
18': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, U23 Hong Kong (Trung Quốc) chủ động chơi chậm chắc, khiến U23 Thái Lan gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Chan Kun Sun.
14': VÀO VÀO VÀO !!! U23 Hong Kong (Trung Quốc) phản công, Wu Chun Ming tung cú dứt điểm căng bóng đập chân hậu vệ Tamma Chanon đổi hướng khiến thủ môn Phosaman Sorawat bị lỡ đà và phải nhìn bóng bay vào lưới.
13': KHÔNG VÀO !!! Sealao Chanwanwit tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U23 Hong Kong (Trung Quốc).
12': U23 Thái Lan tấn công bên cánh phải, nhưng Sealao Chanwanwit lại khống chế bóng lỗi, để bóng chạm tay nên đã bị trọng tài cắt còi.
11': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được phất dài cho tiền đạo, nhưng thủ môn Phosaman Sorawat đã rời khung thành băng ra để cản phá.
8': NGUY HIỂM !!! U23 Thái Lan tấn công bên cánh phải, bóng được nhồi vào vòng cấm địa U23 Hong Kong (Trung Quốc), tạo ra pha bóng lộn xộn, nhưng hàng thủ đội bóng áo đỏ vẫn kịp thời giải nguy thành công.
6': Hai đội đang nhập cuộc tương đối thận trọng, thi đấu chặt chẽ, bín kín không gian chơi bóng của đối thủ nên chưa xuất hiện tình huống nguy hiểm nào đáng chú ý.
2': U23 Hong Kong (Trung Quốc) đang chủ động đẩy cao đội hình, gây ra nhiều khó khăn cho U23 Thái Lan. Đội bóng này vừa được hưởng phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng đại diện Đông Nam Á đã giải nguy thành công.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
U23 Thái Lan khởi động trước trận gặp U23 Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh: FAT)
Cầu thủ Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho trận đấu (Ảnh: FAT)
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“Voi chiến” có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U23 Kyrgyzstan 3-2. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Thawatchai vẫn bộc lộ nhiều vấn đề. U23 Thái Lan nhập cuộc thiếu tập trung, phòng ngự lỏng lẻo và để đối thủ dẫn trước 2 bàn.
HLV Thawatchai chưa tung đội hình mạnh nhất ngay từ đầu do một số trụ cột vừa tham dự ASEAN Cup 2026 chưa đạt thể trạng tốt nhất. Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh nhân sự giúp U23 Thái Lan tăng tốc, kiểm soát thế trận và hoàn tất màn ngược dòng.
Trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), HLV Thawatchai nhiều khả năng sử dụng lực lượng mạnh nhất. Yotsakorn Burapha cùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế được kỳ vọng giúp “Voi chiến” cải thiện khả năng nhập cuộc. Kittapak Seangsawat cũng đã hội quân và sẵn sàng ra sân.
Nếu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, đồng thời U23 Nhật Bản đánh bại U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan sẽ sớm giành vé vào tứ kết. Khi đó, đội bóng xứ Chùa Vàng có thể chủ động tính toán lực lượng cho lượt cuối gặp chủ nhà Nhật Bản.
Dù vậy, U23 Hong Kong (Trung Quốc) vẫn là đối thủ đáng chú ý. Họ thua U23 Nhật Bản 0-2 nhưng duy trì khả năng phòng ngự chặt chẽ. Ba cầu thủ quá tuổi, gồm Helio Goncalves, Ngan Cheuk Pan và Wu Chun Ming, giúp đội bóng này tăng kinh nghiệm và sức tranh chấp.
U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn về tốc độ và kỹ thuật, nhưng cần duy trì sự tập trung. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống như trận gặp Kyrgyzstan, “Voi chiến” có thể gặp khó trước bóng dài và những tình huống cố định của đối thủ.
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