Trực tiếp U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan: Ngược dòng khó tin
VOV.VN - Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h hôm nay 16/9.
90': KHÔNG VÀO !!! Burapha Yotsakorn có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này lại sút bóng đi vọt xà, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 4-2 cho U23 Thái Lan.
85': U23 Thái Lan chủ động đá chậm chắc, bịt kín không gian chơi bóng của đối phương để bảo toàn tỉ số.
79': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Kyrgyzstan tấn công bên cánh phải, nhưng Merk Kai treo bóng không tốt nên đã bị hàng phòng ngự U23 Thái Lan dễ dàng cản phá.
77': U23 Kyrgyzstan đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa thành công. Nếu thất bại ở cuộc so tài này, nguy cơ bị loại là rất cao.
73': VÀO VÀO VÀO !!! Wongasa Paripan đi bóng xâm nhập vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm ở góc gần đánh bại thủ môn Nurlanbekov Kumanbek nâng tỉ số lên 3-2.
71': ĐÁNG TIẾC !!! Merk Kimi Bern có cơ hội đánh đầu cận thành, nhưng cầu thủ mang áo số 10 của U23 Kyrgyzstan lại dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-2.
69': VÀO VÀO VÀO !!! Wongasa Paripan có pha rê bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm vào góc xa ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2.
66': KHÔNG VÀO !!! Mirzalim Uulu Bakytbek có cơ hội đối mặt với thủ môn U23 Thái Lan, nhưng cầu thủ này dứt điểm không thành công.
63': KHÔNG VÀO !!! Merk Kimi Bern đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi chệch khung thành của U23 Thái Lan. Hai đội đang chơi đôi công hấp dẫn.
60': THẺ VÀNG !!! Boonlha Sittha nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Merk Kai của U23 Kyrgyzstan.
58': KHÔNG VÀO !!! Merk Kai đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa U23 Thái Lan và tung cú dứt điểm, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, U23 Kyrgyzstan không làm khó được hàng thủ đại diện Đông Nam Á.
55': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, cơ hội đến với Mamah Jennahafee, cầu thủ này đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho U23 Thái Lan.
53': PHẢN CÔNG !!! U23 Kyrgyzstan phản công nhanh, cơ hội đến với Madanov Yrskeldi, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ này không làm khó được thủ môn Phosa Sorawat.
53': SÚT XA !!! Iskandarbekov Kyduret có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của U23 Thái Lan.
51': PHẢN CÔNG !!! U23 Thái Lan phản công nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng lại quá mạnh nên không làm khó được hàng phòng ngự đối phương.
49': NGUY HIỂM !!! Madanov Yrskeldi đi bóng lắt léo bên cánh trái sau đó chuyền ra tuyến hai, may mắn cho U23 Thái Lan là cầu thủ đối phương không tận dụng thành công.
47': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc, các cầu thủ U23 Thái Lan lúng túng phòng ngự, cơ hội đến với Balbakov Atiner, cầu thủ này dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U23 Kyrgyzstan tạm dẫn 1-0 trước U23 Thái Lan.
45+1': KHÔNG VÀO !!! Mamah Jennahafee có cơ hội đối mặt với thủ môn Nurlanbekov Kumanbek, nhưng cầu thủ mang áo số 14 của Thái Lan vẫn không thể ghi bàn cho đội nhà.
45': BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
43': SÚT XA !!! Boonlha Sittha có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đối phương.
41': U23 Thái Lan đang phung phí cơ hội nên vẫn chưa có bàn thắng gỡ hòa. Bên kia chiến tuyến, U23 Kyrgyzstan có được thế trận chặt chẽ, chuyển đổi trạng thái tốt ở mỗi lần phản công.
38': KHÔNG VÀO !!! U23 Thái Lan có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa, nhưng một lần nữa các học trò của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lại không dứt điểm thành công.
37': KHÔNG VÀO !!! Balbakov Atiner đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội sau tình huống đá phạt trực tiếp, rất may cho U23 Thái Lan là bóng đi chệch khung thành.
33': ĐÁNG TIẾC !!! U23 Thái Lan phản công nhanh, Sealoh Chanawint đi bóng xâm nhập vòng cấm, thay vì chuyền ngang cho đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn, cầu thủ này đã quyết định dứt điểm và đưa bóng đi lên khán đài.
28': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Thái Lan tấn công bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa của U23 Kyrgyzstan, nhưng thủ môn Nurlanbekov Kumanbek đã chơi tốt.
26': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, U23 Kyrgyzstan đang thi đấu hưng phấn, gây ra nhiều khó khăn cho U23 Thái Lan. Ở chiều ngược lại, đại diện Đông Nam Á đánh mất thế trận, để lộ khá nhiều khoảng trống nên bị đối phương khai thác liên tục.
25': KHÔNG VÀO !!! Madanov Yrskeldi có cơ hội đối mặt với thủ môn U23 Thái Lan, nhưng bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến với U23 Kyrgystan.
23': VÀO VÀO VÀO !!! U23 Kyrgyzstan phản công nhanh, cơ hội đến với Iskandarbekov Kyduret, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng và chìm đánh bại thủ môn U23 Thái Lan ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
18': THẺ VÀNG !!! Nematov Sardorbek nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với cầu thủ U23 Thái Lan.
18': KHÔNG VÀO !!! Merk Kimi Bern có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm địa U23 Thái Lan, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
16': ĐÁ TIẾC !!! Sealoh Chanawint có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa của U23 Kyrgyzstan, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại bị trung vệ đối phương phá đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, hàng thủ U23 Kyrgyzstan đã dễ dàng hóa giải thành công.
15': PHẠT GÓC !!! U23 Kyrgyzstan đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng pha tạt bóng của Merk Kimi Bern không làm khó được hàng phòng ngự của U23 Thái Lan.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Thái Lan tổ chức phản công nhanh ở giữa sân, nhưng đường chuyền cuối cùng của Chotmuangpak Thanakrit lại không tốt. Đại diện Đông Nam Á chuyền hỏng khá nhiều ở những đường chuyền quyết định.
11': SÚT PHẠT !!! U23 Thái Lan được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 28m trực diện khung thành, Chotmuangpak Thanakrit tung cú sút căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đối phương.
9': PHẠT GÓC !!! U23 Kyrgyzstan đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U23 Thái Lan đã hóa giải thành công. U23 Kyrgyzstan đang dần lấy lại thế trận để đá đôi công với đại diện Đông Nam Á.
6': U23 Thái Lan vẫn đang kiểm soát thế trận tốt hơn và tổ chức được nhiều pha bóng tấn công gây ra khó khăn cho hàng thủ của U23 Kyrgyzstan.
4': PHẠT GÓC !!! U23 Thái Lan đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, cơ Buaphan Chanapach, nhưng cầu thủ này dứt điểm đưa bóng đập người hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc ở cánh đối diện sau đó, hàng thủ U23 Kyrgyzstan đã dễ dàng hóa giải.
3': KHÔNG VÀO !!! Chotmuangpak Thanakrit có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa, nhưng cầu thủ của U23 Thái Lan lại không thắng được thủ môn bên phía Kyrgyzstan.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: FAT)
Đoàn thể thao Việt Nam đến Nhật Bản, quyết tâm giành 4 HCV ASIAD 2026
VOV.VN - Sáng 16/9, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nagoya, Nhật Bản, chuẩn bị bước vào tranh tài tại ASIAD 2026. Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu đoàn.
Các cầu thủ U23 Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho trận đấu (Ảnh: FAT)
Thái Lan hoàn thiện chiến thuật trước trận gặp Kyrgyzstan
Chiều 15/9, đội tuyển bóng đá nam Thái Lan dự ASIAD 2026 tập luyện tại sân Okazaki City Ryuhoku Stadium, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Buổi tập tập trung vào các bài chiến thuật và kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại bảng A.
Yotsakon Burapha từ CLB Chonburi FC và Thanawut Phochai đang thi đấu cho SC Sagamihara đã có mặt tại Nhật Bản và tham gia tập luyện cùng toàn đội.
Yotsakon cho biết thể trạng của anh đã hồi phục tốt sau thời gian nghỉ ngơi và sẵn sàng hỗ trợ các đồng đội: “Thể trạng của tôi hiện đã hồi phục tốt và tôi được nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi hy vọng có thể giúp đỡ các anh em trong trận đấu ngày mai. Với trận đầu tiên gặp Kyrgyzstan, tôi hy vọng ban huấn luyện đã chuẩn bị tốt để đội giành chiến thắng và không được chủ quan trước đối thủ”.
Yotsakon cũng nhấn mạnh mục tiêu của anh là cùng toàn đội tiến sâu tại giải đấu, thay vì đặt nặng thành tích cá nhân: “Khác với kỳ ASIAD trước, lần này vấn đề tuổi tác và chất lượng của bản thân tôi đã có sự thay đổi. Đây gần như là lứa tuổi của chúng tôi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi ưu tiên mục tiêu của đội bóng và muốn cùng đội tiến càng sâu càng tốt. Ghi bàn chỉ là mục tiêu thứ hai”.
Thanawut đặt mục tiêu ghi bàn, giúp U23 Thái Lan tiến sâu
Thanawut Phochai cũng đã hoàn tất quá trình thích nghi sau khi tới Nhật Bản. Tiền đạo này khẳng định anh đang có thể trạng tốt và muốn đóng góp tối đa cho đội tuyển Thái Lan.
“Thể trạng của tôi hiện hoàn toàn sung sức. Việc đến Nhật Bản sớm giúp tôi có thời gian chuẩn bị và cố gắng hỗ trợ đội bóng nhiều nhất có thể. Tôi muốn cùng toàn đội tiến càng sâu càng tốt. Mục tiêu cá nhân của tôi là ghi bàn và đóng góp nhiều nhất cho đội”, Thanawut chia sẻ.
Tiền đạo đang khoác áo SC Sagamihara cho biết: “Tôi rất vui khi nhìn thấy những hình ảnh người hâm mộ đến cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tôi cũng đã thích nghi khá tốt với môi trường tại Nhật Bản, nhưng tôi nghĩ bản thân vẫn có thể chơi tốt hơn nữa. Hy vọng người hâm mộ Thái Lan tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi”.
U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Kyrgyzstan ở lượt trận đầu tiên bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành quyền vào vòng knock-out.
Bảng A còn có chủ nhà Nhật Bản và Hong Kong (TQ). Nhật Bản được đánh giá cao cho vị trí dẫn đầu, vì vậy U23 Thái Lan cần giành kết quả thuận lợi trước Kyrgyzstan để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai.
U23 Thái Lan sở hữu khả năng kiểm soát bóng tốt, phối hợp nhóm nhỏ linh hoạt và có tốc độ ở hàng công. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa Vàng cần duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu. Kyrgyzstan có thể hình và nền tảng thể lực tốt, đồng thời thường tổ chức những pha tranh chấp quyết liệt. Vì thế, Thái Lan phải đặc biệt cảnh giác với bóng bổng và các tình huống phản công trực diện.
Kyrgyzstan cũng cho thấy sự tiến bộ ở cấp độ trẻ trong những năm gần đây. Tại VCK U23 châu Á 2026, đội bóng Trung Á từng nằm cùng bảng với Việt Nam. Kyrgyzstan thua Việt Nam 1-2, sau đó nhận thất bại trước Jordan và dừng bước từ vòng bảng.
Dù vậy, Kyrgyzstan đã có màn chuẩn bị đáng chú ý trước ASIAD. Trong giải giao hữu hồi tháng 6, họ đánh bại Hàn Quốc 1-0, hòa UAE 1-1 và hòa chính Thái Lan 1-1.
Những kết quả này cho thấy Kyrgyzstan có đủ khả năng gây khó khăn cho Thái Lan. U23 Thái Lan cần phát huy khả năng kiểm soát thế trận, đồng thời hạn chế những pha tranh chấp và phản công của đối thủ nếu muốn khởi đầu ASIAD 2026 bằng một chiến thắng.
Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h hôm nay 16/9.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ra trận
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Thái Lan so tài với U23 Kyrgyzstan ở trận ra quân tại bảng A.