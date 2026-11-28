U17 World Cup 2026 đã xác định được 32 đội vượt qua vòng bảng với thêm 6 cái tên cuối cùng giành vé vào vòng loại trực tiếp. Uzbekistan, Ireland, Chile, Algeria, Dominican và Nhật Bản là những đại diện cuối cùng ghi tên vào vòng 32 đội.

Trước đó, 26 đội đã ghi tên vào vòng loại trực tiếp gồm Hy Lạp, Ai Cập (bảng A); Hàn Quốc, Uganda, Ecuador (bảng B); Australia, Argentina, Mozambique (bảng C); Pháp, Saudi Arabia, Uruguay (bảng D), Italia, Bờ Biển Ngà (bảng E); Croatia, Senegal, Tajikistan (bảng F); Mali, Bỉ (bảng G), Tây Ban Nha, Morocco, Trung Quốc (bảng H); Brazil (bảng I); Mexico, Venezuela (bảng K); Colombia, Serbia (bảng L).

U17 Algeria giành vé vào vòng loại trực tiếp. (Ảnh: FIFA)

Tại bảng E, U17 Uzbekistan vượt qua vòng bảng bằng tấm vé cuối cùng khi đứng thứ 8 trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. U17 Uzbekistan có 3 điểm cùng hiệu số +1, xếp trên hai đội bằng điểm nhưng có hiệu số bàn thắng thấp hơn là U17 Romania (0) và U17 Qatar (-3).

Trong trận đấu cuối vòng bảng, U17 Ireland giành chiến thắng 3-1 trước U17 Tanzania để giành vị trí nhì bảng I. Trước đó tại bảng I, U17 Costa Rica dừng bước sau khi để thua U17 Brazil ở trận đấu cuối với tỉ số 0-3.

Bảng J phải đợi đến lượt đấu cuối mới xác định được ba đại diện đi tiếp gồm Chile, Algeria và Dominican. Vượt qua U17 Montenegro với tỉ số 1-0, U17 Chile chắc chắn giành vé đi tiếp khi giành vị trí đầu bảng J.

Ở trận đấu còn lại, U17 Algeria có chiến thắng 1-0 trước U17 Dominican. Kết quả này giúp cả hai đội cùng đi tiếp khi U17 Algeria đứng nhì bảng với 6 điểm bằng U17 Chile nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng. Trong khi đó dù thua trận nhưng U17 Dominican vẫn đi tiếp nhờ nằm trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất với 4 điểm.

Tại bảng L, U17 Nhật Bản giành tấm vé cuối cùng khi có chiến thắng đậm 7-0 trước U17 Honduras. Với 3 điểm giành được, U17 Nhật Bản lách qua khe cửa hẹp khi là một trong hai đội có 3 điểm ở vòng bảng (cùng với U17 Uzbekistan) nằm trong nhóm tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

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