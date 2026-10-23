Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Giá dầu tăng vọt trong bối cảnh xung đột leo thang

Giá dầu Brent tăng

Cập nhật giá xăng dầu chiều 22/10 - giờ Việt Nam, theo Reuters, giá dầu thô Brent kỳ hạn đã tăng 3,35 USD, tương đương 3,08%, lên mức 112,17 USD/thùng – mức cao nhất kể từ ngày 18/5, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang trên diện rộng, cũng như nguy cơ gián đoạn thêm nguồn cung dầu thô từ khu vực xuất khẩu trọng điểm này của thế giới.

"Các nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng, cả ở Ukraine lẫn Trung Đông, đều thiếu tính thuyết phục... Những thông tin về việc xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông vượt mức trước khi xung đột xảy ra đã bị lu mờ hoàn toàn bởi các vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tập kích của lực lượng Houthi nhắm vào Saudi Arabia và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này," Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil, nhận định.

Trong một báo cáo, các chuyên gia phân tích tại Morgan Stanley ước tính rằng khối lượng xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông trong tuần trước đạt khoảng 17 triệu thùng mỗi ngày.

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Gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến lượng dự trữ

Người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya chia sẻ với hãng tin Reuters rằng, một van trên đường ống dẫn dầu nối các mỏ dầu Hamada và Tahara của Libya với cảng Zawiya đã bị đóng lại, dẫn đến sản lượng khai thác tại cả hai mỏ này đều sụt giảm.

Nhằm kiềm chế giá cả đang tăng vọt do tình trạng thiếu hụt dầu diesel – hệ quả từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran cũng như cuộc chiến của Nga tại Ukraine – chính quyền ông Trump đang đề xuất cho vay gần một phần ba trong tổng số 1 triệu thùng dầu sưởi dự trữ khẩn cấp của Mỹ.

Giá xăng trong nước giảm sâu

Giá xăng dầu hôm ngày 22/10 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V giảm 1.810 đồng/lít, giá bán mới là 25.718 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.810 đồng/lít, giá bán là 24.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.610 đồng lít, giá bán mới là 26.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 22/10 tăng 450 đồng/lít, giá bán mới là 29.250 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 360 đồng/lít, giá bán là 30.050 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 240 đồng/kg, giá bán mới là 22.070 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10 và kỳ điều hành ngày 22/10 là 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).