Hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm từ 16h chiều nay 2/7

Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 16h00 hôm nay (2/7). Giá xăng E10RON95-V giảm 630 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 790 đồng/lít, giá bán là 20.410 đồng/lít; giá xăng E5 giảm 1.050 đồng/lít, giá bán là 19.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 2/7 giảm 900 đồng/lít, giá bán mới là 21.117 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 10 đồng/lít, giá bán là 20.960 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 980 đồng/lít, giá bán mới là 14.050 đồng/kg.

Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm từ 16h00 chiều 2/7

Kỳ này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học 200 đồng/lít; Dầu diesel 200 đồng/lít và dầu mazut 400 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 25/6 và kỳ điều hành ngày 2/7 là 98,166 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,100 USD/thùng, tương đương giảm 4,01%); 100,092 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 4,366 USD/thùng, tương đương giảm 4,18%); 111,800 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,414 USD/thùng, tương đương tăng 0,37%); 432,810 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 22,920 USD/tấn, tương đương giảm 5,03%).