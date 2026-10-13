Một số cổ phiếu cần quan tâm 13/10: Cơ hội tiềm năng với DCM và BSR

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu DCM

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BSC) khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM - HOSE) với giá mục tiêu 33.800 đồng, upside +4,7% (đã bao gồm cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu).

Năm 2026, BSC dự phóng doanh thu thuần đạt 20.454 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.652 tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ năm trước), EPS đạt 4.335 đồng/cổ phiếu; năm 2027 dự kiến giảm về 1.768 tỷ đồng (-33% so với cùng kỳ năm trước).

Định giá EV/EBITDA năm 2027 đạt 5,0 lần, P/E hiện tại là 6,9 lần và P/B đạt 1,58 lần. Lũy kế 6 tháng năm 2026, DCM hoàn thành 70% dự phóng lợi nhuận năm; 8 tháng đầu năm tiêu thụ Urê đạt 662 nghìn tấn (86% kế hoạch năm). Tiền ròng chiếm 33% vốn hóa cùng tỷ suất cổ tức 5,8% giúp hạn chế rủi ro.

Rủi ro: Giá Urê thế giới giảm sâu hơn giả định; giá khí đầu vào và tỷ giá cao hơn giả định; mảng NPK chưa lấp đầy công suất (hiệu suất năm 2026 ước đạt 47%).

Khuyến nghị nắm giữ - khả quan đối với cổ phiếu BSR

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị nắm giữ - khả quan lần đầu đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam (BSR) với giá mục tiêu 32.700 đồng, upside +8%.

Năm 2026, YSVN dự báo doanh thu đạt 213.159 tỷ đồng (+50,6% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt đỉnh kỷ lục 32.581 tỷ đồng (+526% so với cùng kỳ năm trước) trước khi hạ nhiệt về 14.658 tỷ đồng vào năm 2027. Định giá P/E dự phóng 2026 ở mức 4,8 lần và P/B 2027E đạt 1,5 lần. Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chính thức khởi công vào tháng 8/2026 với tổng vốn đầu tư 36.000 - 40.000 tỷ đồng. Tỷ suất cổ tức năm 2026 dự kiến là 1,0% (300 đồng/cổ phiếu) và có thể tạm hoãn từ năm 2027 để dồn vốn cho dự án nâng cấp.

YSVN khuyến nghị nắm giữ - khả quan lần đầu đối với cổ phiếu BSR, với GMT 32.700 đồng, tương đương P/B 2027E là 1,5 lần, cao hơn 15% trung bình lịch sử. YSVN tin rằng, mức định giá này là hợp lý nhờ tỷ suất ROE cao hơn. Tuy nhiên, định giá hiện tại của BSR ở mức P/B 2027E là 1,4 lần đã tiến sát mức giá trị hợp lý của YSVN, do đó dư địa để giá cp gia tăng không còn nhiều.

Biến động crack spread là rủi ro cốt lõi. Căng thẳng kéo dài tại Vịnh Ả Rập hỗ trợ crack spread là chất xúc tác tích cực, trong khi một giải pháp hòa bình nhanh chóng (dẫn đến bình thường hóa biên lợi nhuận lọc dầu) nhiều khả năng là rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của YSVN.

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