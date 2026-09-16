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Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/9: Cơ hội tiềm năng với PVD và DGW

Thứ Tư, 05:00, 16/09/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 16/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như PVD và DGW đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVD

Công ty Chứng khoán NH (NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PVD – sàn HOSE) với giá mục tiêu 40.588 đồng, upside +35%.

Trong Qúy 2/2026, PVD đạt doanh thu thuần 3.028 tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ) nhờ tỷ lệ sử dụng giàn tăng lên 90%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế (LNST) Quý 2 chỉ đạt 177 tỷ đồng (-28% so với cùng kỳ) do chi phí lãi vay và khấu hao ăn mòn. Lũy kế 6 tháng/2026 giúp PVD hoàn thành gần 60% kế hoạch lợi nhuận năm. Cả năm 2026, NHSV dự phóng doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 1.200 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ). PVD phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.

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Rủi ro đầu tư: Rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu có thể gây áp lực lên giá dầu: diễn biến giảm của giá dầu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mặt bằng giá thuê giàn, dù các hợp đồng hiện tại chủ yếu mang tính dài hạn; biến động giá dầu có mức độ tương quan trung bình đến cao với diễn biến giá cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.

Giá thuê và hiệu suất giàn khoan giảm: Giá dầu diễn biến quá mạnh hoặc nguồn cung giàn khoan dư thừa có thể làm giảm giá thuê giàn và hiệu suất hoạt động giảm dẫn đến thua lỗ cho PVD khi chi phí vận hành là rất lớn.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGW

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Quý 2/2026, doanh thu thuần của Công ty CP Thế Giới Số (DGW) đạt 7.273 tỷ đồng (+26,9% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) 309 tỷ đồng (+167% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 1H2026, doanh thu và LNST-CĐTS lần lượt đạt 15.774 tỷ đồng (+40,2% so với cùng kỳ năm trước) và 510 tỷ đồng (+130% so với cùng kỳ năm trước).

Trong Quý 2/2026, các ngành hàng vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số. Doanh thu MTB & MTXT tăng 37% so với cùng kỳ năm trước đạt 2.511 tỷ đồng, được thúc đẩy bởi giá bán tăng ~20%. Thiết bị văn phòng tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm trước đạt 2.014 tỷ đồng, với động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ mảng Server đạt 1.223 tỷ đồng (+71% so với cùng kỳ năm trước). Điện thoại di động và Thiết bị gia dụng lần lượt đạt 2.054 và 478 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng lần lượt 4,8% và 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

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Dự phóng KQKD 2026F-2027F: Dự phóng năm 2026F, doanh thu thuần đạt 34.122 tỷ đồng (+28,1% so với cùng kỳ năm trước) và LNST-CĐTS 875 tỷ đồng (+59,6% so với cùng kỳ năm trước). Năm 2027F, doanh thu thuần và LNST-CĐTS đạt 38.208 tỷ đồng (+12,0% so với cùng kỳ năm trước) và 938 tỷ đồng (+7,2% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận năm 2027F tăng trưởng thấp hơn so với doanh thu chủ yếu do biên lợi nhuận gộp giảm so với mức cao của 2026 sau khi việc hưởng lợi từ giá bán tăng không còn nhiều.
Khuyến nghị đầu tư. BVSC xác định giá mục tiêu đối với DGW là 53.000 đồng/cổ phiếu tại thời điểm giữa năm 2027F, trên cơ sở kết hợp phương pháp DCF và P/E mục tiêu 13,0x áp dụng cho EPS bình quân 2026F–2027F. Do đó, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu DGW.

Nhận định chứng khoán 16/9: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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