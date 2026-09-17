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Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/9: Cơ hội tiềm năng với HPG và VTP

Thứ Năm, 05:00, 17/09/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 17/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như HPG và VTP đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HPG

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị mua nhưng giảm 8% giá mục tiêu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) xuống còn 32.700 đồng/cổ phiếu. Việc điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu phản ánh WACC tăng từ mức 12% lên 12,6%, sau khi VCSC nâng giả định lãi suất phi rủi ro từ6% lên 7%. Tác động này được bù đắp một phần bởi việc VCSC lần lượt điều chỉnh -3%/0%/+3%/+5%/+7% đối với dự báo lợi nhuận các năm 2026/27/28/29/30 của VCSC.

Việc điều chỉnh giảm lợi nhuận chủ yếu tập trung vào năm 2026, do VCSC nâng dự báo chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A), trong đó chi phí bán hàng được điều chỉnh tăng để phản ánh chi phí logistics quý 2 cao hơn kỳ vọng do xung đột Trung Đông. VCSC kỳ vọng áp lực này sẽ giảm trong nửa cuối năm và bắt đầu trở lại mức bình thường từ năm 2027.

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Dự báo lợi nhuận giai đoạn 2028-2030 cao hơn phản ánh đóng góp từ nhà máy thép xây dựng EAF mới tại Tây Ninh (công suất 700.000 tấn, dự kiến đóng góp từ năm 2028), qua đó, nâng dự báo sản lượng bán thép xây dựng năm 2028/2029/2030 lần lượt thêm 6%/8%/10%.

Ở giá thị trường hiện tại, HPG đang giao dịch tại P/E cốt lõi 2026/2027 lần lượt 8,6 lần/6,3 lần, hấp dẫn so với P/E trung bình 10 năm là 10,5 lần, trong bối cảnh lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) cốt lõi tăng lần lượt 37%/35% và đạt CAGR 31% trong giai đoạn 2025-2028.

Yếu tố hỗ trợ: Nhu cầu thép tăng mạnh hơn dự kiến; đóng góp lợi nhuận tiềm năng từ vai trò của HPG trong các dự án chiến lược/quốc gia quy mô lớn (hiện chưa được đưa vào dự báo của VCSC).

Rủi ro: Chi phí than luyện cốc tăng mạnh hơn dự kiến.

Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VTP

Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) với giá mục tiêu 56.700 đồng, upside +12,5%.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) lần lượt đạt 10.230 tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ năm trước) và 112 tỷ đồng (-33% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch LNST năm 2026.

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Dự phóng cả năm 2026, doanh thu thuần đạt 22.601 tỷ đồng và LNST công ty mẹ đạt 386 tỷ đồng (-5% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 97% kế hoạch LNST cả năm (399 tỷ đồng). Sang năm 2027, doanh thu dự báo đạt 26.002 tỷ đồng và LNST công ty mẹ đạt 388 tỷ đồng. KBSV áp dụng định giá P/E mục tiêu ở mức 19.6x dựa trên vị thế dẫn đầu trong ngành chuyển phát.

Nhận định chứng khoán 17/9: VN-Index rung lắc, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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