Một số cổ phiếu cần quan tâm 5/11: Cơ hội tiềm năng với KBC và DPR

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu KBC

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu KBC của Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) từ mua xuống khả quan với giá mục tiêu 31.400 đồng, upside +16,5%.

Vietcap dự báo doanh thu năm 2026 đạt 7.134 tỷ đồng (+6,7% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) đạt 1.456 tỷ đồng (-30,8% so với cùng kỳ năm trước).

Sang năm 2027, doanh thu dự phóng đạt 9.116 tỷ đồng (+27,8% so với cùng kỳ năm trước) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1.857 tỷ đồng (+27,6% so với cùng kỳ năm trước).

Định giá P/E dự phóng cho các năm 2026/2027/2028 lần lượt là 17,4x / 13,7x / 8,1x và P/B dự phóng lần lượt là 1,0x / 0,9x / 0,8x. Công ty không có kế hoạch chi trả cổ tức (DPS = 0 đồng).

Một số cổ phiếu cần quan tâm 4/11: Cơ hội tiềm năng với CTR và NCT VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 4/11. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như CTR và NCT đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

VCSC điều chỉnh giảm 9% giá mục tiêu xuống 31.400 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu phản ánh mức điều chỉnh giảm 27% tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2026 – 2028 (do dự báo lợi nhuận mảng KCN và KĐT thấp hơn cùng chi phí tài chính cao hơn) và mức chiết khấu RNAV cao hơn là 15% (so với 10% trước đây), một phần được bù đắp bởi tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2027 (từ giữa năm 2027).

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DPR

Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR – sàn HOSE) với giá mục tiêu 44.500 đồng, upside +16.8%.

Kết quả kinh doanh Quý 3/2026 tích cực với doanh thu 559,4 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước) và LNST cổ đông mẹ 198,7 tỷ đồng (+44,7% so với cùng kỳ năm trước).

Lũy kế 9 tháng năm 2026 doanh thu đạt 1.219,3 tỷ đồng (+37,6% so với cùng kỳ năm trước). Năm 2026, dự phóng LNST cổ đông mẹ đạt 508,5 tỷ đồng (+76% so với cùng kỳ năm trước) và tăng lên 844,7 tỷ đồng vào năm 2027. DPR đã trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 từ Quỹ đầu tư phát triển và có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 1.400 đồng/cổ phiếu năm 2025.

Dự phóng lợi nhuận tăng mạnh giai đoạn 2026 – 2028. LNST cổ đông mẹ dự kiến đạt 509 tỷ đồng (+76% so với cùng kỳ năm trước), 845 tỷ đồng (+66%) và 592 tỷ đồng (-30%). Động lực đến từ giá cao su duy trì ở mức cao và ghi nhận bồi thường đất, thanh lý cây; trong đó năm 2027 là cao điểm nhờ bồi thường Thuận Lợi và thanh lý cây tại Bắc Đồng Phú, Thuận Lợi.

Định giá và khuyến nghị: SOTP 3.868 tỷ đồng, tương đương 44.520 đồng/cổ phiếu. Nền tiền ròng lớn và triển vọng cao su hỗ trợ định giá; tiến độ bồi thường đất là yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh đột biến.

Rủi ro chính: giá bán cao su suy giảm, chi phí đất tăng, tiến độ thu/ghi nhận bồi thường chậm và khả năng lợi nhuận Kratie thấp hơn dự phóng do chi phí khai thác.

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