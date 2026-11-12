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Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index có thể sớm trở lại đà tăng

Thứ Năm, 06:15, 12/11/2026
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VOV.VN - VN-Index đảo chiều tăng điểm trong phiên 11/11 dù thanh khoản suy giảm mạnh. Các công ty chứng khoán nhận định thị trường đang tích lũy và có thể sớm trở lại đà tăng, hướng tới vùng kháng cự 1.760–1.770 điểm.

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Thị trường sẽ nhanh chóng chuyển sang xanh sau một vài phiên tích lũy

Phần lớn thời gian chìm dưới ngưỡng giá đỏ, tuy nhiên lực cầu vội vàng cuối phiên giao dịch chứng khoán kịp thời giúp VN-Index quay trở lại sắc xanh ngay trước khi đồng hồ giao dịch ngừng đếm. Trong top đóng góp điểm số tới thị trường chung, VIC tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ điểm số với mức tăng (5,23 điểm), lớn hơn nhiều so với những cổ phiếu đứng phía sau như VHM (0,85 điểm) và VCB (0,69 điểm). Trong ngày thanh khoản chưa thể hiện nhiều, dòng tiền tiếp tục lựa chọn những bến đỗ Midcap với TPB, SHB (Ngân hàng); PVT, VSC (Vận tải biển) sở hữu biên độ tăng điểm quanh ngưỡng 2 – 3%.

Ở chiều ngược lại, MCH tiếp tục nối dài nhịp điều chỉnh với mức giảm (-2,58%) và đồng thời cũng trở thành cái tên gây giảm điểm nhiều nhất tới VN-Index. Độ mở nghiêng nhẹ về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (167 mã) nhỉnh hơn so với số mã tăng điểm (142 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-22%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11, VN-Index ở mức 1.746,90 điểm, tăng 3,83 điểm (0,22%).

nhan dinh chung khoan 12 11 vn-index co the som tro lai da tang hinh anh 1
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11, VN-Index ở mức 1.746,90 điểm, tăng 3,83 điểm

Thanh khoản sụt giảm đáng kể khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-22%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 682 triệu cổ phiếu (-22,37%), tương đương giá trị đạt 13.880 tỷ đồng (-18,03%).

VN-Index kết phiên tăng về chỉ số, tuy nhiên chỉ có 14/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Thủy sản (1,30%), Điện & Năng lượng (0,96%) và Bất động sản (0,88%) là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Gỗ (-2,61%), Khai khoáng (-1,83%) và Hàng tiêu dùng (-0,95%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), mở cửa trong sắc xanh nhẹ, nhưng áp lực bán nhanh chóng chiếm ưu thế hơn khiến VN-Index giao dịch phần lớn thời gian trong sắc đỏ. Điểm tích cực là cuối phiên nhờ sự đảo chiều của cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường (VIC) giúp VN-Index đảo chiều đóng cửa trong sắc xanh. Thanh khoản trong phiên hôm nay sụt giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-22%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ tăng điểm phiên 11/11 không lớn, thanh khoản lại sụt giảm nên không có nhiều tác động tích cực thể hiện xu hướng tăng điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh VN-Index rung lắc sau phiên tăng mạnh trước đó và cuối phiên đảo chiều tăng điểm thì thanh khoản thấp là một tín hiệu tích cực cho thấy áp lực bán không còn lớn và thị trường sẽ nhanh chóng chuyển sang xanh sau một vài phiên tích lũy.

“Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục và tiếp tục tận dụng nhịp rung lắc trong phiên 12/11 để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index sẽ tiếp diễn đà tăng

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường hiện duy trì xu hướng ngắn hạn tích cực khi VN-Index đóng cửa tại 1.747 điểm qua mẫu nến spinning top và tiếp tục giữ vững trên các đường MA10 lẫn MA20, qua đó củng cố khả năng kiểm định vùng kháng cự 1.760–1.770 nếu dòng tiền cải thiện. Tuy nhiên, sự giao tranh giữa bên mua và bên bán vẫn đang diễn ra khi chỉ báo RSI ở trạng thái trung tính và dòng tiền theo MFI có phần suy yếu, đòi hỏi thị trường cần thêm tín hiệu bứt phá vùng cản hoặc đánh mất hỗ trợ để xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Do kịch bản trung lập dự báo chỉ số sẽ tiếp tục dao động giằng co trong biên độ hẹp trước khi định hướng vào cuối phiên, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ giữa vùng hỗ trợ 1.740–1.750 và kháng cự 1.760–1.770. Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần, ưu tiên các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1.745 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

nhan dinh chung khoan 12 11 vn-index co the som tro lai da tang hinh anh 2
VN-Index sẽ tiếp diễn đà tăng (Ảnh minh họa: KT)

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI đang hướng lên trở lại cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. VN Index sau khi chạm hỗ trợ quanh 1.735 tương ứng với mốc MA20 và có tín hiệu tăng trở lại lại cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ tiếp diễn đà tăng trong các phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI tiếp diễn xu hướng đi lên do đó khả năng cao thị trường sẽ tích lũy quanh vùng điểm số hiện tại trong một số phiên trước khi xuất hiện xu hướng mới, với mốc kháng cự ngắn hạn quanh vùng 1.760 điểm.

“Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 1.740 điểm sau phiên tăng mạnh trước đó. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ những mã đang thu hút dòng tiền và tận dụng những nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trên danh mục. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm ngân hàng, thép và bất động sản”, chuyên gia của VCBS nhận định.

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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