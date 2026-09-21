Nhận định chứng khoán 21-25/9: VN-Index rung lắc, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/9: Cơ hội tiềm năng với DRC và PVT

Nhà đầu tư cần thận trọng, hạn chế mua thêm khi thị trường chung khởi sắc

Trải qua tuần giao dịch đầy biến động với những tin tức trọng yếu được công bố tại các điểm nóng trên toàn thế giới, VN-Index dường như biết cách khéo léo lách qua khe cửa hẹp mỗi khi phía trước là những chướng ngại khó lường. Khởi động tuần mới bằng phiên điều chỉnh với nỗi lo thị trường nhiều khả năng rơi vào nhịp giảm điểm mạnh hơn, những ngày tiếp theo cho thấy nỗ lực không biết mệt mỏi của chỉ số nói chung và nhiều nhóm ngành khác nói riêng. Đà tăng của VN-Index được củng cố bằng việc những nhóm ngành sáng giá như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Dầu khí… thay phiên nhau lan tỏa tín hiệu tích cực và đồng thời cách ly VIC khỏi việc can thiệp vào diễn biến của chỉ số chung.

Mặc dù phiên giao dịch cuối tuần qua mang lại nhiều tiếc nuối khi những gương mặt gạo cội nhóm “nhà băng” như BID, CTG, TCB, MBB… phải chịu áp lực bán rất mạnh do cơ cấu quỹ trong phiên ATC khiến phần lớn thành quả từ đầu tuần tan biến, tuy nhiên, nhiều khả năng thị trường sẽ sớm đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo vào phiên hôm nay 21/9. VN-Index hình thành cây nến xanh trên khung tuần, tuy nhiên đà tăng bị thu hẹp đáng kể do phải đánh động những ngưỡng kháng cự dày đặc trên nền thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn chút so với mức bình quân 20 tuần. Tuần giao dịch 14 – 18/9, VN-Index đóng cửa ở mức 1.815,66 điểm, tăng 20,45 điểm (1,14%).

Tuần giao dịch 14 – 18/9, VN-Index đóng cửa ở mức 1.815,66 điểm, tăng 20,45 điểm

Tuần giao dịch nhộn nhịp của VN-Index khi khối lượng khớp lệnh nhỉnh hơn đôi chút so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 734 triệu cổ phiếu (23,95%), tương đương giá trị đạt 19.047 tỷ đồng (24,16%).

Tuần giao dịch với phần thắng thuộc về sắc xanh khi có 21/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí (6,49%), Cao su (5,41%) và Bảo hiểm (3,99%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-4,59%), Dịch vụ ăn uống và lưu trú (-4,20%) và Giấy, Bao bì (-2,49%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất tuần qua.

Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell VOV.VN - Chiều tối 18/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp".

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đảo chiều giảm điểm trong ngày mua ròng mạnh của khối ngoại. Phiên 18/9 là ngày đầu tiên nhiều quỹ ETF tiến hành mua vào khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và có hiệu lực từ ngày 21/9. Thanh khoản phiên cuối tuần qua gia tăng mạnh, đặc biệt bùng nổ trong phiên ATC thời điểm nhiều quỹ ETF tiến hành giao dịch. Điểm đáng chú ý là VN-Index lại đảo chiều giảm điểm trong phiên ATC, thời điểm các quỹ ETF tiến hành giao dịch. Phiên giảm cuối tuần qua chưa mang nhiều tín hiệu tiêu cực và xu hướng phục hồi trước đó chưa bị triệt tiêu, nhưng đà tăng có tín hiệu chững lại.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index kết thúc tuần tăng (1,14%) với thanh khoản tuần ở mức cao sau khi đã test ngưỡng hỗ trợ tâm lý quanh mốc 1.800 điểm.

“Xu hướng phục hồi vẫn đang chiếm ưu thế hơn, tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng, hạn chế việc mua tăng thêm tỷ trọng khi thị trường chung khởi sắc. Tiếp tục giữ tỷ trọng danh mục sau khi đã mua tăng thêm ở các phiên điều chỉnh trước đó.trì quan điểm này trong các phiên tới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.800-1.840 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái thận trọng khi áp lực bán chiếm ưu thế trong phiên khiến chỉ số đóng cửa tại 1.816 điểm, dù vẫn duy trì thành công trên các đường MA10 và MA20 để bảo toàn xu hướng ngắn hạn. Với các chỉ báo RSI và MFI đều neo tại vùng trung tính, thị trường hiện thiếu động lực bứt phá rõ ràng và nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.810 - 1.840 điểm trước khi xác lập xu hướng mới.

Chuyên gia của ASEANSC dự báo, trong tuần này 21 - 25/9, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.800-1.840 điểm. Điểm cần theo dõi quan trọng nhất là khả năng duy trì dòng vốn ngoại sau sự kiện nâng hạng, bởi phần lớn giao dịch cơ cấu đợt đầu đã được thực hiện trước ngày hiệu lực, khiến rủi ro “mua kỳ vọng - bán khi sự kiện xảy ra” có thể xuất hiện ở một số cổ phiếu tăng mạnh trước đó. Bối cảnh lãi suất quốc tế tiếp tục ở mức cao cũng là biến số cần theo dõi thông qua diễn biến tỷ giá, lợi suất trái phiếu và dòng vốn vào các thị trường mới nổi.

VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.800-1.840 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư không nên mua đuổi khi chỉ số tiếp cận 1.830-1.840 điểm, ưu tiên tích lũy cổ phiếu cơ bản tốt tại các nhịp điều chỉnh nếu VN-Index giữ được vùng 1.800 điểm, đồng thời chủ động giảm tỷ trọng ngắn hạn nếu vùng 1.780–1.800 bị xuyên thủng với thanh khoản gia tăng”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, xét về các chỉ báo kỹ thuật, RSI đang chững lại đà tăng trong khi tiến lên thử thách lại đường xu hướng tăng cũ. Trong khi đó, đường MACD đang thu hẹp khoảng cách với đường tín hiệu phía trên mức 0, kết hợp cùng dải histogram âm tiếp tục bó hẹp. Các tín hiệu kỹ thuật này cho thấy thị trường vẫn đang duy trì đà hồi phục, tuy nhiên chỉ số vẫn chưa hội tụ đủ điều kiện để có thể xác nhận việc đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn. Khả năng cao trong những phiên tới, thị trường sẽ tìm lại điểm cân bằng ngay tại vùng hỗ trợ 1.810 điểm và bước vào nhịp tái tích lũy với biên độ hẹp hơn nhằm xử lý lượng cung cản quanh vùng 1.840 điểm. Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1.800 - 1.810 điểm. Vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1.840 - 1.845 điểm.

Phiên đảo chiều giảm điểm bất ngờ với áp lực bán gia tăng mạnh tại vùng kháng cự 1.845 điểm cho thấy tâm lý chốt lời ngắn hạn vẫn đang hiện hữu rất rõ nét. Tuy nhiên, thị trường dự kiến sẽ sớm tìm được lực đỡ khi lùi về sát vùng hỗ trợ từ 1.800 đến 1.810 điểm.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái thận trọng, tuyệt đối không mua đuổi trong các nhịp kéo tăng hưng phấn. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để cơ cấu lại danh mục, kiên nhẫn chờ đợi thị trường kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.810 điểm với thanh khoản cạn kiệt trước khi ra quyết định mở mới các vị thế giải ngân”, chuyên gia của BVSC lưu ý.