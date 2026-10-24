

Năm 1926, những cây cà phê đầu tiên theo chân các đồn điền miền xuôi bén rễ trên đất bazan Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Một thế kỷ cây cà phê thích nghi với sương núi, nắng gió Trường Sơn, cũng là một thế kỷ gắn với bao bão tố, thăng trầm của vùng đất. Kết thúc chiến tranh, hành trình hồi sinh những vùng đất trồng cà phê bắt đầu.

Người dân, du khách tham dự khai mạc các hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh”

Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô và nông dân qua nhiều thế hệ với đôi tay cần cù, chịu thương chịu khó đã hồi sinh màu xanh trên những vùng đất từng bị cày xới bởi bom đạn. Hôm nay, những vạt đồi khô cằn đã trở thành những nương rẫy cà phê Arabica trĩu quả.

Cà phê đặc sản Arabica Khe Sanh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, hôm nay chúng ta đến đây để kể với bạn bè năm châu một câu chuyện mới, câu chuyện về một Khe Sanh xanh tươi, trù phú và đang tự tin vươn mình hội nhập. Cà phê Khe Sanh đã trở thành một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, một thương hiệu có chỉ dẫn địa lý vững chắc và là nguồn sinh kế cốt lõi của hàng nghìn hộ dân tại các xã Hướng Phùng, Tân Lập, A Dơi. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP cao, đạt giải tại các cuộc thi cà phê đặc sản và tự hào bước ra thị trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự khai mạc các hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh”

Tư duy chiến lược của tỉnh không dừng lại ở những con số diện tích hay sản lượng. Thước đo sâu xa nhất của thành công phải là thu nhập thực tế của nông dân, chất lượng sống của đồng bào vùng cao và khả năng gìn giữ môi trường bền vững cho thế hệ mai sau.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại chương trình

Theo ông Bùi Hoàng Phương,100 năm qua, tỉnh nhìn nhận lại để thấy rõ trách nhiệm, để định hình tầm nhìn cho 100 năm tiếp theo của cà phê Khe Sanh.

“Khẩu hiệu “Make Coffee, Not War” – “Hãy làm cà phê, đừng gây chiến tranh” vang lên từ vùng đất Khe Sanh mang một thông điệp đặc biệt sâu sắc. Chúng ta mong muốn bạn bè biết đến Khe Sanh không chỉ qua những trang sử chiến tranh mà bằng một hình ảnh mới: Một cao nguyên xanh mát mang vẻ đẹp của châu Âu giữa miền Trung nắng gió, một vùng đất ngát hương cà phê, giàu bản sắc, giàu lòng hiếu khách và trên hết là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng”.

Chương trình nghệ thuật chủ đề "Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình"

Tiếp nối đêm khai mạc là chương trình chính luận nghệ thuật chủ đề “Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình” với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tái hiện hình ảnh Khe Sanh từ một vùng đất chìm trong bom đạn, trong sự khốc liệt của chiến tranh đến những ngày sơ khai của cây cà phê lên vùng cao nguyên xanh mát và rồi vươn mình, phát triển trở thành hương vị, thương hiệu mang tầm quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo bộ ngành Trung ương tham quan gian hàng trưng bày tại triển lãm "Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh"

Ông Hồ Văn Cường, hộ kinh doanh cà phê Father, ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị bày tỏ vinh dự vì đây là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với tỉnh Quảng Trị. Sự kiện khẳng định nguồn gốc cây cà phê tại đây, nơi có vùng đất nổi tiếng với sản phẩm cà phê từng đạt giải cao của Arabica Việt Nam.

“Từ nguồn gốc cây cà phê cho tới hôm nay miền tây Quảng Trị đã có vùng đất khá nổi tiếng về sản phẩm cà phê. Trong lễ hội này, tổ chức sắp xếp các gian hàng triển lãm, trưng bày cho người dân trong và ngoài tỉnh, kể cả quốc tế tham quan, nhìn nhận thấy được giá trị đích thực của hạt cà phê Quảng Trị”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đã trao bằng khen tặng 3 tập thể và 5 cá nhân có đóng góp phát triển ngành hàng cà phê đặc sản; trao quà tặng 30 hộ dân là gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.