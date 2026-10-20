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Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng vì loạt vi phạm chứng khoán

Thứ Ba, 18:45, 20/10/2026
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VOV.VN - Công ty cổ phần Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có công bố sai lệch số liệu lợi nhuận và chậm công bố thông tin.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 619/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (địa chỉ: Lô V-2E, đường số 11, Khu công nghiệp Hố Nai, phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). Tổng số tiền phạt là 425 triệu đồng.

Theo quyết định, Công ty bị phạt tiền với 4 hành vi vi phạm.

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Thực phẩm G.C bị phạt nặng vì sai lệch số liệu lợi nhuận và chậm công bố thông tin (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, Công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 và các năm 2024, 2025 không đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Với hành vi công bố thông tin sai lệch, Công ty bị phạt 175 triệu đồng. Cụ thể, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2026 có sự chênh lệch so với báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét. Tương tự, chỉ tiêu này trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2025 cũng sai lệch so với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Các số liệu cụ thể như sau: 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng quý II/2026 là 7,08 tỷ đồng, trong khi báo cáo bán niên đã soát xét ghi nhận 6,14 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính hợp nhất, hai số liệu tương ứng là 51,32 tỷ đồng và 31,83 tỷ đồng.

Năm 2025: Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 là 104,81 tỷ đồng, trong khi báo cáo năm đã kiểm toán ghi nhận 77,59 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính hợp nhất, hai số liệu tương ứng là 98,54 tỷ đồng và 36,21 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Các vi phạm gồm chậm công bố thông tin về danh sách và thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; chậm công bố giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 sau soát xét; chậm công bố các hợp đồng cho vay hạn mức với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Mươi Tháng Tư, gồm hợp đồng ngày 5/12/2023 với số tiền 70 tỷ đồng và hợp đồng ngày 31/12/2024 sửa đổi, bổ sung hợp đồng trước đó; chậm công bố Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 11/7/2023 về việc thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại 3 công ty thành viên.

Với hành vi không báo cáo thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt thêm 92,5 triệu đồng. Cụ thể, Công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 20/8/2025 và Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Thực phẩm G.C là 425 triệu đồng.

Diệp Diệp/VOV.VN
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