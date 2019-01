Bao nhiêu cán bộ đã “gục ngã” bởi đồng tiền của trùm gỗ lậu Phượng râu

Theo Tiền Phong, chiều 19/1, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lợi (SN 1971, nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) số 1, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bị can Lợi được xác định đã nhận tiền của Phượng “râu” để cho đối tượng vận chuyển gỗ lậu qua địa phận mình quản lý. Trong ảnh: Trạm QLBVR số 1, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil Sau khi công an triệt phá đường dây vận chuyển gỗ lậu của Phượng “râu”, ông Lợi được điều chuyển về làm Trạm trưởng QLBVR số 3 của công ty. Do bị điều tra để xác minh hành vi nhận hối lộ, ông Lợi đã xin xuống làm nhân viên và được phía công ty chấp thuận. Trong ảnh: Hơn 440 m3 gỗ tang vật của Phượng "râu" bao gồm: Hương, cẩm, căm xe, dầu... được vận chuyển và cất giữ tại khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút. Sau khi trùm gỗ lậu Phượng “râu” bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ cho quá trình điều tra vụ án, nhiều cán bộ kiểm lâm trong đó có Hạt trưởng, Hạt phó Hạt Kiểm huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), cùng với nhiều cán bộ Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cũng chịu liên đới, đã bị khởi tố, bị tạm giam, chịu kỷ luật... Trong ảnh: Cơ quan CSĐT khám xét nơi ở của Phượng "râu" ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư jut, tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên) Đầu tiên, 4 cán bộ là lãnh đạo 2 Đồn biên phòng 747 (Bo Heng) và đồn 749 (Yok Đôn) bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, gồm: Thượng tá Cao Hữu Tùng, Đồn trưởng đồn Biên phòng 747, Trung tá Bùi Khắc Hiệp, Chính trị viên đồn 747; Đại úy Trần Tiến Vinh, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng 749 và Trung tá Phạm Công Khanh, Chính trị viên đồn 749. Trong ảnh: Thượng tá Cao Hữu Tùng, đồn trưởng đồn 747 bị đình chỉ công tác. (Ảnh: Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên.) Tiếp đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút) đã tạm đình chỉ công tác ông Phạm Văn Hồng, Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1, chờ kết quả điều tra. Trong ảnh: Số gỗ tang vật. (Ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) Không lâu sau, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với: đại tá Nguyễn Lương Hòa, nguyên chính ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy; đại tá Phạm Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng; đại tá Trần Ích Thà, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng; đại tá Tống Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám xét nhà trùm gỗ lậu Phượng râu. (Ảnh: Báo Giao Thông) Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, với chức trách, nhiệm vụ được giao, các cán bộ nói trên trong lãnh đạo, chỉ huy có một phần trách nhiệm với khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm trực tiếp trên từng vị trí công tác trong việc để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trong khu vực biên giới thuộc địa bàn BĐBP tỉnh quản lý. (Ảnh: Quốc Học-Tuấn Long) Ngoài ra, UBKT tỉnh ủy cũng xem xét trách nhiệm của ông Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, trong vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng râu. Theo đó, ông Diệu có khuyết điểm, sai phạm trong việc trực tiếp ký một số văn bản đề nghị cho vận chuyển, đôn đốc việc vận chuyển gỗ mua qua đấu giá, đã ghi sai quy cách và đơn vị tính khối lượng gỗ mua bán tài sản đấu giá; đôn đốc Phan Hữu Phượng vận chuyển gỗ trong khi ông Phượng đã vận chuyển hết số gỗ mua qua đấu giá ra khỏi Vườn Quốc gia Yók Đôn. (Ảnh: Người Lao Động) Mở rộng điều tra sai phạm của Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu"), VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh bắt đối với ông Bùi Văn Khang (SN 1964, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk - nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Trong ảnh: Hạt kiểm lâm huyện Cư Mgar, nơi ông Khang công tác. (Ảnh: Zing). Cơ quan điều tra xác định ông Bùi Văn Khang là người xác nhận vận chuyển gỗ cho Công ty Thảo Trúc và cá nhân trùm gỗ lậu Phượng "râu" tại khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk. Ông Bùi Văn Khang giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn từ năm 2008 đến năm 2017. (Ảnh: Quốc Học-Tuấn Long) Sau khi bắt Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn không lâu, Viện KSND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thăng Long (sinh năm 1981) - nguyên Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk bị khởi tố để tiếp tục điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị cáo buộc nhận tiền bồi dưỡng của Công ty Thảo Trúc, Lê Quang Thái (49 tuổi, Đội trưởng đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông) đã bị khởi tố bị can và tạm giam 90 ngày. Trong ảnh: Cơ quan chức năng thu giữ hơn 200m3 gỗ lậu của Phượng "râu". Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Kiệt (52 tuổi, trú tại 1B, Lý Hồng Thanh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Thảo Trúc). Bị can Kiệt bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và hành vi “Đưa hối lộ”. (Ảnh: Công an Nhân dân) Cuối tháng 4/2018, Bộ Công an phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông bắt quả tang 2 xe tải của Phượng “râu” vận chuyển gần 40m3 gỗ trái pháp luật tại địa bàn thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét lán trại của Phượng “râu” sát Đồn Biên phòng 747 (tỉnh Đắk Lắk) và các điểm cất giấu gỗ tại huyện Cư Jút, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm khối gỗ không có giấy tờ hợp pháp cùng nhiều tài liệu liên quan khác. (Ảnh: Công an Nhân dân)

