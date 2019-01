Công an nói gì về thông tin con Phó Bí thư An Giang tổ chức đá gà

Công an thông tin vụ con trai Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang tổ chức đánh bạc: Phản hồi thông tin vụ ông Võ Quang Trường (huyện Phú Tân, là con trai ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang) tổ chức đánh bạc, đá gà ăn tiền tại địa phương bị công an huyện Phú Tân bắt quả tang hôm 5/1 vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định đến thời điểm hiện tại không đủ bằng chứng để chứng minh ông Võ Quang Trường tổ chức. Trong ảnh: Công an huyện Phú Tân triệt xóa tụ điểm đá gà và bắt giữ 34 người trưa 5/1. (Ảnh: Công an An Giang) Nguyên nhân vụ truy sát kinh hoàng trong đêm ở nhà trọ ở TPHCM: Liên quan vụ nhóm côn đồ mang hung khí truy sát nhóm thanh niên đang nhậu trong khu nhà trọ ở con hẻm 86 đường Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TPHCM) vào tối 13/1, thông tin trên Vietnamnet cho biết, Công an quận Thủ Đức vừa bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm hơn chục đối tượng tổ chức truy sát khiến 4 người bị thương tích nặng. (Ảnh: Vietnamnet) Qua điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định nhóm hung thủ gây án và nhóm nạn nhân đều cùng quê ở Sóc Trăng. Trước đây khi còn ở quê, 2 nhóm đã mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Sau một thời gian, 2 nhóm đều rời quê lên khu vực giáp ranh TP.HCM – Bình Dương thuê trọ, chủ yếu sống bằng nghề phụ hồ, làm công nhân. Tuy nhiên, do ân oán cũ vẫn ghi nhớ nên nhóm kia quyết trả thù nhóm các nạn nhân. (Ảnh: Thanh Niên) Khoảng 20h30 ngày 13/1, nhóm 4 thanh niên đang ngồi nhậu tại nhà trọ thì có nhóm người lạ mặt (khoảng 20 người) đi trên ô tô, xe gắn máy đến phòng trọ. Bất ngờ nhóm này, rút hung khí lao vào phòng trọ tấn công làm 4 thanh niên đang nhậu gục tại chỗ. Trong ảnh: Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Đâm chết người khi đi tìm bạn gái trong đêm ở Hải Phòng: Cổng TTĐT Công an Thành phố Hải Phòng thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Thủy Nguyên ngày 13/1 đã tạm giữ 2 đối tượng liên quan vụ án mạng xảy ra tối 11/1 tại khu nhà trọ ở thôn 8, xã Thủy Triều, giáp ranh với khu công ngiệp VSIP. (Ảnh minh họa) Diễn biến ngày đầu phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ chạy thận ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình: Ngày 14/1, TAND TP Hòa Bình đã mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Công Lương cùng 6 bị cáo liên quan đến vụ chạy thận làm chết 9 người ở BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Lần này, bị cáo Hoàng Công Lương đã có mặt sau khi điều trị ở Nội thần kinh - Cơ xương khớp (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) với dấu hiệu trầm cảm. Bắt giữ đối tượng vận chuyển 51kg ngà voi: Tại khu vực mốc 831/5 (mốc 54 cũ) thuộc xóm Bản Mon, xã Đàm Thủy, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện Nông Văn Ky (SN 1993, trú tại đội 3, xóm Lũng Phắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh đang vận chuyển trái phép 25 chiếc ngà voi và 52 ngà voi đã cắt khúc, tổng trọng lượng 51kg. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nông Văn Ky khai nhận vận chuyển số Ngà voi trên cho một người phụ nữ không rõ danh tính. Tài xế taxi bị khách cứa cổ trong đêm: Khoảng 1h sáng 14/1, anh Phạm Thanh Nhân (38 tuổi, ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đang chở 2 khách trên đoạn đường vắng gần bến tàu A, thuộc phường 1, TP Cà Mau thì bất ngờ bị 1 trong 2 đối tượng dùng dao cứa vào cổ. May mắn, anh Nhân ôm vết thương tung cửa xe chạy được ra ngoài truy hô nhờ cứu giúp. Hai đối tượng nhanh chân trốn thoát. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Trích xuất camera truy tìm kẻ dùng súng cướp tiền ở Đà Nẵng: Sáng 14/1, lực lượng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra vụ cướp tài sản có sử dụng hung khí tại một cửa hàng ở phường Hòa Khánh Bắc. Khoảng hơn 12h trưa 13/1, một nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa dùng súng và mìn xông vào cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 19, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, khống chế một nữ nhân viên lấy đi 40 triệu đồng. Tài xế taxi bị đồng nghiệp đâm thủng tim: Sáng 13/1, trong lúc đón khách ở đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Bà Rịa), ông Phạm Văn Nuôi (50 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa), tài xế hãng taxi Minh Thắng, có mâu thuẫn với đồng nghiệp cùng hãng, dẫn đến hai bên cự cãi qua lại, sau đó ông Nuôi bị đồng nghiệp dùng dao đâm một nhát ở vùng ngực trái. Ông Nuôi được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch, tuy nhiên sau hơn 1 giờ phẫu thuật, tình trạng của ông Nuôi đã ổn định. Tạm giữ 1 phụ nữ trong vụ đánh nhân viên an ninh hàng không gãy 4 răng: Liên quan vụ việc nam nhân viên an ninh sân bay quốc tế Nội Bài bị đánh gãy răng, Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), cho biết đơn vị đang tạm giữ Trần Thị Lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ" đồng thời củng cố hồ sơ, truy bắt đối tượng liên quan trong vụ đánh nhân viên an ninh sân bay quốc tế Nội Bài để xử lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ" quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự.