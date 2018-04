Dân chơi đạp bàn bỏ chạy khi bị cảnh sát phong tỏa quán bar ở phố Tây

Dân chơi hỗn loạn khi cảnh sát phong tỏa quán bar ở trung tâm Sài Gòn: Rạng sáng nay (28/4), gần trăm cảnh sát ập vào quán bar 030-X8 ở khu phố Tây (TP.HCM), phát hiện nhiều tinh thể nghi ma túy. Tuy nhiên, cảnh sát ập vào một lúc, nhân viên quán bar và các dân chơi mới phát hiện. Một số thanh niên đạp bàn, chạy vào nhà vệ sinh dưới hầm nhưng đều bị cảnh sát chặn lại. Xác định nơi nghi can giấu hung khí sát hại bà bán thịt heo ở Trà Vinh: Chiều 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Kim Thành Hưng - ảnh (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã tìm ra hung khí mà bị can này dùng để sát hại bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải) là một con dao Thái Lan. Hung khí bị vứt trong lùm cây, cách nhà bà Đào khoảng 1 km. Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "Út trọc": Cơ quan Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đồng thời, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh, ông Đinh Ngọc Hệ (Út trọc), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn (đứng giữa, hàng sau), tại một buổi lễ ký kết hợp đồng. (Ảnh: mt.gov.vn) Say rượu đâm chết anh trai, đâm chị dâu trọng thương: Bức xúc vì những mâu thuẫn từ lâu chưa giải quyết, Khúc Văn Chung, ảnh (46 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) đã vung dao đâm chết anh trai và khiến chị dâu bị thương nặng trong tình trạng say rượu. Đối tượng bị cảnh sát truy đuổi, bắt giữ cách hiện trường 500 mét. Ngày 27/4, Công an quận Long Biên cho biết đang tạm giữ Chung để làm rõ hành vi giết người. (Ảnh: VnExpress) Trộm ô tô của em rể bán lấy tiền trả nợ: Ngày 28/4, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Vũ Mạnh Đức (33 tuổi, trú huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) để điều tra hành vi trộm ôtô. Do thiếu tiền trả nợ, Đức trộm chìa khóa ô tô của em rể định tìm mối ra Hải Phòng bán lấy tiền nhưng bất thành. Trong ảnh, Đức cùng chiếc ôtô trộm của em rể. (Ảnh: C.A) Phát hiện nhóm truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời” hoạt động lén lút ở Đà Nẵng: Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa phát hiện một nhóm người lén lút truyền đạo, lôi kéo nhiều người tham gia “Hội Thánh Đức Chúa Trời” tại một ngôi nhà ở tổ 68, phường Hòa Khánh Nam. Qua kiểm tra, phát hiện trong ngôi nhà, 1 nhóm 17 người, có cả học sinh, sinh viên đang sinh hoạt, nghe thuyết giảng về “Hội thánh Đức Chúa trời". Khởi tố vụ phá rừng ở Vườn quốc gia Yok Đôn: Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk vừa tiếp nhận quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” tại tiểu khu 408 - Vườn quốc gia Yok Đôn. Vụ việc được phát hiện từ đầu năm 2018, tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được thủ phạm.