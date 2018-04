“Chân rết” của “Hội thánh Đức Chúa Trời” tại 15 huyện, thị ở Thanh Hóa

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” đã xuất hiện tại địa phương từ năm 2015, sau đó phát triển ra nhiều địa phương khác. Đến nay, đã xuất hiện ở 15 huyện, thị, thành phố trên địa bàn. Trong đó, điểm hoạt động đông nhất là TP Thanh Hóa với 21 người tham gia, còn lại ở những điểm khác có từ 8-10 người, thậm chí là 1-2 người.

Ngôi nhà “Hội thánh Đức Chúa Trời” bị khám xét tại Tp. Thanh Hóa

Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã mời 5 người đến để làm việc, trong số này có Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, trú huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã nhiều lần hoạt động tuyên truyền ở những địa điểm khác nhau và đã bị lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động tôn giáo trái phép, tuy nhiên đối tượng này vẫn tiếp tục đổi địa điểm để hoạt động.

Vì trước đó, Nguyễn Văn Tĩnh đã từng bị phát hiện khi đang cùng với Phạm Mai Phương (SN 1991, trú tại quận Kiến An, TP. Hải Phòng) thuê phòng trọ tại xã Đông Tân, TP. Thanh Hóa) để tổ chức truyền giáo trái pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra là ngày 3/2, trong phòng trọ đang có 23 người sinh hoạt tôn giáo, công an đã lập biên bản trục xuất 2 người này khỏi địa phương.

Tuy nhiên, đến ngày 20/3, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) lại phát hiện 7 người đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo “Hội thánh Đức Chúa Trời” tại thị trấn Ngọc Lặc, trong đó lại có Nguyễn Văn Tĩnh. Tại đây, công an đã thu giữ 19 cuốn tài liệu (6 cuốn kinh thánh, 6 cuốn bài ca mới và 7 cuốn không rõ nguồn gốc.

Trước đó, như đã thông tin, vào sáng cùng ngày (27/4), Công an Tp. Thanh Hóa đã tiến kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River, đóng tại số nhà 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa do ông Võ Thái Dương (37 tuổi, trú tại 277A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) thuê để kinh doanh.

Tụ điểm của Hội thánh rất gần trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và trường Đại học Hồng Đức

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ các lọ nước mầu đỏ, bột trắng (dùng làm nước thánh cho những người tham gia uống).

Được biết, địa điểm hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” ngay gần trường Đại học Hồng Đức và Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa./.

Kinh hãi “nước thánh” thu giữ tại cơ sở của “Hội thánh Đức Chúa Trời“ VOV.VN -Tại 1 cơ sở của Hội thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Hóa, Công an đã phát hiện và thu giữ các loại nước màu, bột trắng dùng làm nước thánh cho những người tham gia uống.