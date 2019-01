Giấu 2,3kg ma túy trong túi hút chân không để đánh lừa chó nghiệp vụ

1. Vụ giấu 2,3kg ma túy tinh vi qua cửa sân bay Tân Sơn Nhất: Lô hàng bị bắt giữ gồm ma tuý dạng cây, lá và tinh chất ma túy dạng bột dẻo với tổng trọng lượng 2,3kg. Toàn bộ số ma túy được cất giấu trong hàng hoá cá nhân của một Việt kiều tên là T.K hiện đang sinh sống tại California (Mỹ) gửi về Việt Nam cho người nhận là L.T.P (ngụ tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). Ma túy được đựng trong các túi nylon hút chân không, sau đó cất giấu tinh vi trong kiện hàng tạp hoá, quần áo, thực phẩm... nhằm đánh lừa chó nghiệp vụ và trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan Hải quan. 2. Hơn 60 dân chơi mở “tiệc ma túy” trong quán karaoke: Rạng sáng 1/1, gần 100 cảnh sát TP Nha Trang (Khánh Hoà) bất ngờ ập vào quán karaoke trên đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh Hải, phát hiện hơn 60 khách đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Hàng chục người có biểu hiện phê thuốc lắc, nằm ngồi trên các ghế salon. (ảnh: CAND) Báo Công an nhân dân phản ánh, 61 nam nữ thanh niên trong số 79 người hát tại 10 phòng karaoke nêu trên khai nhận đã sử dụng chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 túi nilon và 2 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng và một số viên ma túy tổng hợp. Trong ảnh: Nhiều loại ma túy được phát hiện trong phòng hát ở karaoke Avatar. (Ảnh: Lao Động) Ngoài ra, công an cũng đã tạm giữ 34 xe máy, 2 xe ô tô cùng nhiều điện thoại di động của các đối tượng có liên quan. Trong ảnh: Ma túy tang vật. (ảnh: CAND) 3. Truy quét hàng loạt điểm tín dụng đen ở Thanh Hóa: Ngày 22/12/2018, Công an thành phố Thanh Hóa huy động trên 300 cảnh sát đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của có hoạt động tín dụng đen của 5 công ty trên ở thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Bá Thước… Các điểm cho vay nặng lãi núp dưới danh nghĩa công ty tài chính với lãi suất cao 182%/năm. Trong ảnh: Nhóm nghi phạm bị bắt giam liên quan hoạt động cho vay lãi nặng. (Ảnh: Zing) 4. Bị bắt vì nhận gói quà chứa ma túy đá từ trạm xe khách: Qua lời khai của Đỗ Thanh Tuấn (37 tuổi) trú tại thành phố Long Xuyên, An Giang, y đặt mua ma túy đá Sài Gòn, chuyển qua đường xe khách về An Giang. Sau đó, Tuấn nhờ cháu ruột là Đỗ Thanh Tấn đến trạm xe khách nhận thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. 5. Nhiều xe máy bị mất trộm trong tiệm cầm đồ không phép: Đêm 30/12/2018, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP Bảo Lộc, Lâm Đồng bất ngờ kiểm tra một tiệm cầm đồ trên địa bàn do Nguyễn Văn Cảnh (ở tổ dân phố 5, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) làm chủ nhưng Cảnh không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp. Kiểm tra nhà riêng của Cảnh và kho chứa tiệm cầm đồ, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 71 chiếc xe máy các loại. Điều đáng nói, trong số này có 50 xe máy không có giấy tờ, nguồn gốc và nhiều xe là tang vật của các vụ trộm cắp. 6. Vừa ra tù, “siêu trộm” 9X đột nhập nhà dân lấy tài sản: Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ hình sự Đặng Quang Huy (27 tuổi, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị và Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt tù. Đối tượng vừa ra trại ngày 15/5/2018 thì tiếp tục trộm cắp, bị công an bắt giữ. 7. Trốn trại giam ở Tiền Giang, bị hình sự quận 9 bắt giữ: Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1984, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang phải thi hành án 8 năm về tội trộm cắp tài sản tại phân trại số 1, trại giam Mỹ Phước (tỉnh Tiền Giang). Ngày 25/12/2018, Sơn viện cớ bị bệnh, được giám thị trại giam đưa vào điều trị tại BV Lao và bệnh phổi tỉnh Tiền Giang. Lợi dụng cơ hội này, Sơn đã trốn thoát. Một ngày sau (26/12), Giám thị Trại giam Mỹ Phước đã ra quyết định truy nã đối với Sơn trên cả nước./.

