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Khai mạc Tuần lễ “Ẩm thực Tây Đô - Tinh hoa miền sông nước”

Thứ Sáu, 23:01, 28/08/2026
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VOV.VN - Tối 28/8, tại Công viên Sông Hậu, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Tuần lễ ẩm thực năm 2026, với chủ đề “Ẩm thực Tây Đô - Tinh hoa miền sông nước”.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động TP Cần Thơ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuần lễ ẩm thực có quy mô khoảng 100 gian hàng, đa dạng các sản phẩm ẩm thực, đặc sản địa phương cùng chuỗi hoạt động biểu diễn, trải nghiệm phong phú, hấp dẫn. Đồng thời, quy tụ các nghệ nhân ẩm thực, đầu bếp từ các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, với nhiều món ăn hấp dẫn, đại diện cho văn hóa ẩm thực các vùng miền trong nước, tạo nên một không gian ẩm thực đa sắc màu, đậm đà bản sắc và nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

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 Chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách

Điểm đáng chú ý là ẩm thực được đặt trong mối liên kết với các hoạt động du lịch, sản phẩm OCOP, quảng bá hình ảnh điểm đến và trải nghiệm văn hóa. Các không gian như Ẩm thực Tây Đô, Gánh hàng rong, Chợ quê cùng khu vực giới thiệu tour, tuyến du lịch, sản phẩm quà tặng và đặc sản địa phương tạo thành một hệ sinh thái trải nghiệm thay vì chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức món ăn truyền thống địa phương.

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Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ nhấn mạnh, ẩm thực từ lâu là một trong những yếu tố tạo dấu ấn đối với du khách khi đến Cần Thơ. Tuy nhiên, để món ăn thực sự trở thành sản phẩm du lịch, việc quảng bá cần được chuyển từ giới thiệu từng món riêng lẻ sang xây dựng câu chuyện, không gian và trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa.

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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ chính thức công bố và đưa vào vận hành Hệ thống Du lịch thông minh

Tuần lễ ẩm thực TP. Cần Thơ năm 2026 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc văn hóa ẩm thực, hình ảnh đẹp về du lịch, cũng như đặc sản địa phương của TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Đây cũng là dịp quy tụ sự tham gia và tôn vinh các nghệ nhân, đầu bếp - những người đã và đang giữ gìn, phát huy tinh hoa ẩm thực dân tộc.

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Rất đông người dân đến tham quan, thưởng thức những món ăn đặc trưng vùng miền

 

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Không gian ẩm thực đa sắc màu, đậm đà bản sắc và nhiều trải nghiệm hấp dẫn

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ chính thức công bố và đưa vào vận hành Hệ thống Du lịch thông minh. Hệ thống được hoàn thiện với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái số toàn diện, kết nối chặt chẽ giữa du khách, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; giúp du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin về du lịch Cần Thơ; giúp doanh nghiệp quảng bá, kết nối sản phẩm, dịch vụ; giúp cơ quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý.

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Những hương vị đưa TP.HCM thành thiên đường ẩm thực đường phố hàng đầu thế giới

VOV.VN - Bánh mì, cơm tấm, hủ tiếu, bánh canh hay những món chè, món tráng miệng bình dân đã tạo nên một “bản đồ” ẩm thực phong phú của TP.HCM. Hương vị đa dạng, giá hợp lý và cách thưởng thức gần gũi là những yếu tố đưa thành phố này trở thành "thiên đường" ẩm thực đường phố hàng đầu thế giới.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
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