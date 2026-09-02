Mỹ thuật trẻ: Làm sao để có những bứt phá mới

VOV.VN - Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ tám diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại VCCA Hà Nội, cho thấy sức sáng tạo ngày càng rõ nét của lực lượng nghệ sĩ trẻ. Làm sao để phát hiện, nuôi dưỡng và tạo thêm cơ hội bứt phá cho những tài năng này là vấn đề được đặt ra.
VOV.VN - Sáng nay (26/8), Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc triển lãm mỹ thuật “Ký họa đô thị Đà Nẵng” nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9).
VOV.VN - Hơn 100 tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa… của các họa sĩ, giảng viên, giáo viên và sinh viên đến từ nhiều vùng miền được giới thiệu tại Triển lãm Mỹ thuật Quốc gia 2026 với chủ đề “Nghệ thuật và Giáo dục: Truyền thống - Đương đại”, khai mạc chiều 22/8 tại Hà Nội.
VOV.VN - Triển lãm “Sắc màu văn hóa” đang diễn ra tại tầng 2, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, thu hút đông đảo công chúng yêu lịch sử và văn hóa Việt những ngày gần đây.
VOV.VN - Mỹ thuật Đà Nẵng đang có thêm những tìm tòi mới trong cách thể hiện, chú trọng hơn đến cảm xúc, ý niệm và sự tương tác với đời sống đương đại, mở ra những hướng tiếp cận đa dạng hơn trong sáng tạo nghệ thuật.