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Mỹ thuật trẻ: Làm sao để có những bứt phá mới
Thứ Tư, 06:00, 02/09/2026

Mỹ thuật trẻ: Làm sao để có những bứt phá mới

VOV.VN - Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ tám diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại VCCA Hà Nội, cho thấy sức sáng tạo ngày càng rõ nét của lực lượng nghệ sĩ trẻ. Làm sao để phát hiện, nuôi dưỡng và tạo thêm cơ hội bứt phá cho những tài năng này là vấn đề được đặt ra.

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