Dưới ô cửa sáng đèn tập 1: Chồng Diệu ghen khi vợ quá thân thiết với anh hàng xóm

Thứ Hai, 09:13, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập 1 “Dưới ô cửa sáng đèn” mở màn bằng biến cố bất ngờ khi chú Đăng bị bỏng phải nhập viện sau khi mua chiếc bếp từ Vân. Trong lúc Sinh có mặt từ sớm để chăm sóc chú Đăng như người thân, chồng Diệu lại tỏ rõ sự khó chịu và liên tục bóng gió về mối quan hệ giữa hai người.

Tập 1 của Dưới ô cửa sáng đèn mở ra không khí quen thuộc của một khu tập thể cũ giữa lòng Hà Nội với đủ chuyện vui buồn, va chạm đời thường và những mối quan hệ chằng chịt giữa hàng xóm láng giềng.

Ngay từ những cảnh đầu tiên, nhân vật Vân (Ngọc Huyền) đã xuất hiện với hình ảnh một cô gái trẻ hoạt ngôn, nhanh nhẹn, liên tục livestream bán hàng ngay tại sân khu tập thể. Với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn như chiếc “nồi lẩu đường hấp” giá từ hơn một triệu đồng giảm còn 450 nghìn đồng, Vân nhanh chóng thu hút nhiều người mua. Tuy nhiên, cách buôn bán của cô cũng khiến không ít cư dân trong khu tập thể lo ngại về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa.

 

Trong khi Vân hào hứng chốt đơn thì bố (NSND Bùi Bài Bình) và anh trai cô là Sinh (Quang Sự) lại tỏ ra thấp thỏm. Bố cô thẳng thắn nhận xét việc Vân chiếm dụng sân khu tập thể để bán hàng đã đáng ngại, nhưng điều khiến mọi người lo hơn là chuyện “bán hàng không rõ nguồn gốc, chất lượng”.

Giữa lúc đó, chú Đăng (NSƯT Chí Trung) vui vẻ mua ủng hộ Vân một chiếc bếp. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì biến cố xảy ra. Chú Đăng bất ngờ bị bỏng nặng trong lúc nấu nướng và phải nhập viện cấp cứu.

Diệu (Quỳnh Châu) cùng chồng (Tiến Lộc) vội vã vào viện chăm bố. Sinh cũng có mặt từ sớm, lo lắng cho chú Đăng như người thân trong gia đình. Chính sự xuất hiện đầy trách nhiệm của Sinh khiến chồng Diệu không khỏi để ý và bóng gió chuyện tình cảm giữa hai người.

Không khí tại bệnh viện vừa căng thẳng vừa mang màu sắc đời thường đặc trưng của phim khu tập thể. Trong lúc chồng tỏ ý khó chịu, Diệu lại vô tư nói câu nửa đùa nửa thật rằng cô “sợ hàng xóm dỗi”, càng khiến mối quan hệ giữa cô và Sinh trở nên đáng chú ý ngay từ tập đầu tiên.

Qua những đoạn hội thoại, khán giả cũng phần nào hiểu thêm về hoàn cảnh của các nhân vật. Sinh là ông bố đơn thân sống trách nhiệm, nguyên tắc nhưng giàu tình cảm. Anh luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là gia đình Diệu và cô em gái Vân. Trong khi đó, Vân đại diện cho lớp người trẻ sống giữa thực tế và mạng xã hội, thích kiếm tiền nhanh, có phần màu mè, liến thoắng nhưng chưa hẳn là người xấu.

Tập đầu tiên cũng hé lộ những áp lực kinh tế và đời sống mà các nhân vật phải đối diện. Diệu muốn Sinh giới thiệu Vân vào làm tại công ty nhưng Sinh lại lo cô em hàng xóm thiếu chuyên môn, dễ gây rắc rối trong bối cảnh công ty đang khó khăn sau khi mất hợp đồng.

Dưới ô cửa sáng đèn xoay quanh ba gia đình sống trong cùng một khu tập thể. Trung tâm câu chuyện là Sinh – người đàn ông sống trách nhiệm, giàu nghĩa khí nhưng luôn phải đứng ra giải quyết những rắc rối do em gái gây ra. Đồng hành cùng anh còn có những người bạn thân như Tài, Bằng và Diệu – cô bạn lớn lên cùng khu tập thể từ nhỏ.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của phim truyền hình Việt như NSND Bùi Bài Bình, NSND Quốc Trọng, NSƯT Chí Trung, NSƯT Tú Oanh cùng Quang Sự, Quỳnh Châu, Thanh Hương, Tuấn Tú, Ngọc Huyền, Hoàng Du Ka…

Không chỉ kể câu chuyện về tình thân và tình làng nghĩa xóm, bộ phim còn khai thác những va chạm giữa các thế hệ, áp lực tiền bạc, danh dự và lựa chọn sống trong xã hội hiện đại. Qua đó, đạo diễn Trịnh Lê Phong muốn gợi lại ký ức về những khu tập thể cũ của Hà Nội – nơi chật chội nhưng luôn đầy ắp tình người.

Tập 1 của phim sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.

 

Hà Phương/VOV.VN
“Bước chân vào đời” khép lại, cái kết để lại nhiều tranh luận

VOV.VN - Tối 13/5, “Bước chân vào đời” chính thức khép lại ở tập 36. Tuy nhiên, cái kết mở của bộ phim không tạo cảm giác thỏa mãn như kỳ vọng mà nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh lựa chọn tình cảm của Thương và số phận của các nhân vật sau 36 tập phim.

Bước chân vào đời tập cuối: Lâm tỏ tình với Thương

VOV.VN - Trong tập cuối của “Bước chân vào đời” phát sóng tối 13/5, mối quan hệ giữa Thương, Lâm và Quân tiếp tục rơi vào những tình huống đầy giằng co cảm xúc. Lâm bộc lộ rõ sự ghen tuông khi Thương có người theo đuổi, đồng thời không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cô.

Bước chân vào đời tập 35: Thương bối rối trước đề nghị bất ngờ từ mẹ Quân

VOV.VN - Trong "Bước chân vào đời" tập 35, bà Dung tìm đến tận nhà Thương để dò hỏi tin tức về Quân sau thời gian mất liên lạc. Thậm chí, bà còn đưa ra điều kiện bất ngờ nếu Thương có thể thuyết phục Quân quay trở về.

"Đổ vỏ" mà vui như Tết, Hưng "lốp trưởng" của Bước chân vào đời gây tranh luận

VOV.VN - Nhân vật Hưng "lốp trưởng" trong bộ phim "Bước chân vào đời" đang trở thành chủ đề gây tranh luận trên các diễn đàn phim ảnh với hành động tình nguyện "đổ vỏ" một cách đầy phấn khởi.

Bước chân vào đời tập 34: Hưng nhận làm chồng Trang khi đi khám thai

VOV.VN - Trong “Bước chân vào đời” tập 34, Hưng khiến Trang xúc động khi đưa cô đi khám thai và vui vẻ nhận là chồng để làm thủ tục ở bệnh viện. Trong khi đó, Minh nghi ngờ cô giáo Giang bị chồng bạo hành sau khi phát hiện vết thương ở khóe miệng cô.

