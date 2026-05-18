Dưới ô cửa sáng đèn tập 1: Chồng Diệu ghen khi vợ quá thân thiết với anh hàng xóm

Tập 1 của Dưới ô cửa sáng đèn mở ra không khí quen thuộc của một khu tập thể cũ giữa lòng Hà Nội với đủ chuyện vui buồn, va chạm đời thường và những mối quan hệ chằng chịt giữa hàng xóm láng giềng.

Ngay từ những cảnh đầu tiên, nhân vật Vân (Ngọc Huyền) đã xuất hiện với hình ảnh một cô gái trẻ hoạt ngôn, nhanh nhẹn, liên tục livestream bán hàng ngay tại sân khu tập thể. Với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn như chiếc “nồi lẩu đường hấp” giá từ hơn một triệu đồng giảm còn 450 nghìn đồng, Vân nhanh chóng thu hút nhiều người mua. Tuy nhiên, cách buôn bán của cô cũng khiến không ít cư dân trong khu tập thể lo ngại về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa.

Trong khi Vân hào hứng chốt đơn thì bố (NSND Bùi Bài Bình) và anh trai cô là Sinh (Quang Sự) lại tỏ ra thấp thỏm. Bố cô thẳng thắn nhận xét việc Vân chiếm dụng sân khu tập thể để bán hàng đã đáng ngại, nhưng điều khiến mọi người lo hơn là chuyện “bán hàng không rõ nguồn gốc, chất lượng”.

Giữa lúc đó, chú Đăng (NSƯT Chí Trung) vui vẻ mua ủng hộ Vân một chiếc bếp. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì biến cố xảy ra. Chú Đăng bất ngờ bị bỏng nặng trong lúc nấu nướng và phải nhập viện cấp cứu.

Diệu (Quỳnh Châu) cùng chồng (Tiến Lộc) vội vã vào viện chăm bố. Sinh cũng có mặt từ sớm, lo lắng cho chú Đăng như người thân trong gia đình. Chính sự xuất hiện đầy trách nhiệm của Sinh khiến chồng Diệu không khỏi để ý và bóng gió chuyện tình cảm giữa hai người.

Không khí tại bệnh viện vừa căng thẳng vừa mang màu sắc đời thường đặc trưng của phim khu tập thể. Trong lúc chồng tỏ ý khó chịu, Diệu lại vô tư nói câu nửa đùa nửa thật rằng cô “sợ hàng xóm dỗi”, càng khiến mối quan hệ giữa cô và Sinh trở nên đáng chú ý ngay từ tập đầu tiên.

Qua những đoạn hội thoại, khán giả cũng phần nào hiểu thêm về hoàn cảnh của các nhân vật. Sinh là ông bố đơn thân sống trách nhiệm, nguyên tắc nhưng giàu tình cảm. Anh luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là gia đình Diệu và cô em gái Vân. Trong khi đó, Vân đại diện cho lớp người trẻ sống giữa thực tế và mạng xã hội, thích kiếm tiền nhanh, có phần màu mè, liến thoắng nhưng chưa hẳn là người xấu.

Tập đầu tiên cũng hé lộ những áp lực kinh tế và đời sống mà các nhân vật phải đối diện. Diệu muốn Sinh giới thiệu Vân vào làm tại công ty nhưng Sinh lại lo cô em hàng xóm thiếu chuyên môn, dễ gây rắc rối trong bối cảnh công ty đang khó khăn sau khi mất hợp đồng.

Dưới ô cửa sáng đèn xoay quanh ba gia đình sống trong cùng một khu tập thể. Trung tâm câu chuyện là Sinh – người đàn ông sống trách nhiệm, giàu nghĩa khí nhưng luôn phải đứng ra giải quyết những rắc rối do em gái gây ra. Đồng hành cùng anh còn có những người bạn thân như Tài, Bằng và Diệu – cô bạn lớn lên cùng khu tập thể từ nhỏ.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của phim truyền hình Việt như NSND Bùi Bài Bình, NSND Quốc Trọng, NSƯT Chí Trung, NSƯT Tú Oanh cùng Quang Sự, Quỳnh Châu, Thanh Hương, Tuấn Tú, Ngọc Huyền, Hoàng Du Ka…

Không chỉ kể câu chuyện về tình thân và tình làng nghĩa xóm, bộ phim còn khai thác những va chạm giữa các thế hệ, áp lực tiền bạc, danh dự và lựa chọn sống trong xã hội hiện đại. Qua đó, đạo diễn Trịnh Lê Phong muốn gợi lại ký ức về những khu tập thể cũ của Hà Nội – nơi chật chội nhưng luôn đầy ắp tình người.

Tập 1 của phim sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.