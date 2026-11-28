Tiếng cồng chiêng ngân vang, những điệu múa truyền thống trong không khí rộn ràng, thể hiện niềm vui của đồng bào các dân tộc xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng tại Lễ Sum họp cộng đồng, khánh thành Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông tại bon Đắk N’Drung. Đông đảo người dân, nghệ nhân, già làng đều thể hiện niềm vui trong không gian rực rỡ sắc màu thổ cẩm và âm điệu rộn ràng của cồng chiêng.

Chị Điểu Thị Hồng Trang, người điều hành Câu lạc bộ Cồng chiêng bon Đắk N’Drung, chia sẻ: "Bà con trong bon chúng tôi rất phấn khởi và nhiệt tình tham gia các hoạt động của ngày hội. Đây là dịp để chúng tôi quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của bon làng, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình và cộng đồng. Làng Văn hóa truyền thống dân tộc M’nông chính là nơi để bà con thắt chặt thêm tình đoàn kết, cùng nhau giữ gìn văn hóa chung của cộng đồng".

Lễ thành Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông ở xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng.

Được khánh thành đúng dịp cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông trở thành không gian để người dân lưu giữ, thực hành và trao truyền di sản. Cùng với niềm vui ngày hội, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng cũng được lan tỏa. Bà Thị Piơn xúc động chia sẻ.

"Gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhờ vậy tôi đã có được căn nhà kiên cố để ở, không còn phải sống trong căn nhà dột nát mỗi khi mưa xuống như trước đây. Ngoài ra, tôi còn được hỗ trợ một con bò và hai con dê để phát triển kinh tế. Bản thân tôi là người neo đơn, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nên được chính quyền địa phương rất quan tâm, tôi mừng lắm!".

Những đổi thay trong đời sống đang tiếp thêm niềm vui và động lực để người dân xây dựng bon làng. Anh Triệu Văn Tuất - Trưởng bon Đắk N’Drung là thanh niên dân tộc Nùng, trẻ trung năng động. Anh cho biết năm nay bon giảm được 13 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo. Các hoạt động văn hóa cộng đồng cũng góp phần gắn kết người dân, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Sắc màu văn hóa M’nông trong Ngày văn hóa Việt Nam

"Chuỗi hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết và Tuần lễ Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức năm 2026 là một chủ trương rất đúng đắn nhằm tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. Qua các hoạt động này, người dân được gắn kết, sum họp với nhau nhiều hơn. Bon Đắk N’Drung nói riêng và xã Đức An nói chung rất được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đặc biệt là xây dựng Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông. Qua đó, toàn thể bà con càng hiểu rõ giá trị truyền thống của mình phải được lưu giữ và ngày càng phát triển".

Điều quan trọng sau ngày khánh thành là duy trì hoạt động của không gian văn hóa, để tiếng chiêng, lời ca dân gian và những nghề truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống. Ông Điểu Grơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Sự kiện khánh thành Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông rất quan trọng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã sẽ phối hợp với chính quyền và các đoàn thể vận động bà con duy trì đội cồng chiêng, câu lạc bộ dân ca, phát huy vai trò nghệ nhân trong truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ. Đồng thời, địa phương định hướng phát triển du lịch cộng đồng, giới thiệu các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm rượu cần, các món ăn và sản phẩm đặc trưng. Qua đó vừa quảng bá văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân".

Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông

Từ lễ khánh thành Làng văn hóa truyền thống dân tộc M’nông đến Lễ sum họp cộng đồng, những giá trị văn hóa của người M’nông đang được khơi dậy và lan tỏa bằng chính sự tham gia của người dân. Tiếng chiêng tiếp tục ngân vang, những điệu múa được trao truyền, tình đoàn kết thêm bền chặt. Đó chính là sức sống mới của văn hóa M’nông ở tỉnh Lâm Đồng được gìn giữ từ cội nguồn, tiếp nối trong thế hệ trẻ.