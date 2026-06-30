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Truyện kể: "Hổ và Thỏ"
Thứ Ba, 21:00, 30/06/2026

Truyện kể: "Hổ và Thỏ"

VOV.VN - Những câu chuyện giàu ý nghĩa về trí thông minh, lòng nhân ái và cách ứng xử trong cuộc sống sẽ đưa các em nhỏ bước vào thế giới cổ tích đầy màu sắc, trước khi khép lại bằng những làn điệu hát ru mộc mạc, êm đềm.

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