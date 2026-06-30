Truyện kể: "Hổ và Thỏ"

VOV.VN - Những câu chuyện giàu ý nghĩa về trí thông minh, lòng nhân ái và cách ứng xử trong cuộc sống sẽ đưa các em nhỏ bước vào thế giới cổ tích đầy màu sắc, trước khi khép lại bằng những làn điệu hát ru mộc mạc, êm đềm.
VOV.VN - Qua câu chuyện "Sự tích hoa bất tử", các em nhỏ sẽ khám phá nguồn gốc của loài hoa đặc biệt và cảm nhận vẻ đẹp của lòng biết ơn, sự hy sinh cùng tình yêu thương chân thành.
VOV.VN - Câu chuyện cổ tích Việt Nam "Mũi dài" đưa các em đến với hành trình kỳ lạ của anh chàng Đê và bài học sâu sắc về lòng trung thực, sự biết đủ cùng hậu quả của thói tham lam, dối trá.
VOV.VN - Những câu chuyện cổ tích giàu màu sắc sẽ đưa các em đến với thế giới của lòng nhân ái, sự kiên trì và tình bạn chân thành qua hành trình của chú ngỗng thần kỳ, chú cừu đen và củ cà rốt biết sẻ chia.
VOV.VN - Từ những tình huống hấp dẫn, chương trình giúp các em nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu thật nhiều, mà từ sự biết đủ và lòng tốt với mọi người.