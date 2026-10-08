English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truyện kể “Hoa Lan và Xương Rồng”
Thứ Năm, 21:00, 08/10/2026

Truyện kể “Hoa Lan và Xương Rồng”

VOV.VN - Thế giới tự nhiên luôn ẩn chứa những điều thú vị, khi mỗi loài cây, loài hoa đều mang một vẻ đẹp và đặc điểm riêng. Cùng lắng nghe “Hoa Lan và Xương Rồng” để khám phá câu chuyện đáng yêu về hai người bạn đặc biệt trong thế giới thực vật.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV3
Podcast liên quan
Truyện kể “Con chó tham lam”
Truyện kể “Con chó tham lam”

VOV.VN - Từ những tình huống hấp dẫn, chương trình giúp các em nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu thật nhiều, mà từ sự biết đủ và lòng tốt với mọi người.

Truyện kể dân gian "Cóc kiện trời"
Truyện kể dân gian "Cóc kiện trời"

VOV.VN - Từ những truyền thuyết dân gian về gia vị quen thuộc đến chuyến phiêu lưu trên hành tinh bí đỏ, chương trình mang đến cho các em nhỏ những bài học bổ ích về sự cẩn thận, tính tự lập và tinh thần sẻ chia.

Truyện cổ tích: "Con ngỗng kỳ lạ"
Truyện cổ tích: "Con ngỗng kỳ lạ"

VOV.VN - Những câu chuyện cổ tích giàu màu sắc sẽ đưa các em đến với thế giới của lòng nhân ái, sự kiên trì và tình bạn chân thành qua hành trình của chú ngỗng thần kỳ, chú cừu đen và củ cà rốt biết sẻ chia.

Nghe nhiều

Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn