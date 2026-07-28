Truyện ngắn "Trong đoàn quân"

VOV.VN - Bức tranh gánh nặng thời chiến và nỗi đau hy sinh của những người lính, người mẹ, người vợ hậu phương luôn là dòng chảy ân sâu nặng trong văn học nước nhà.
VOV.VN - Qua truyện ngắn “Rừng xanh ấm hơi muông thú” của nhà văn Trần Nguyên Mỹ, bức tranh đại ngàn Tây Bắc hiện lên vừa hoang sơ, hùng vĩ, vừa đong đầy những nét đẹp văn hóa vùng cao cùng triết lý nhân sinh sâu sắc về tình yêu thiên nhiên.
VOV.VN - Nhà văn Cao Duy Sơn là một cây bút tên tuổi, là người trung thành với đề tài miền núi và từng được vinh danh bằng nhiều giải thưởng văn học trong nước cũng như quốc tế. Truyện ngắn “Chợ tình” là một tác phẩm nằm trong tuyển tập xuất bản năm 2026, tập hợp những sáng tác ưng ý nhất của ông.
VOV.VN - Buổi “Đọc truyện đêm khuya” hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn “Săn mây” của Phan Ngọc Chính và cảm nhận một câu chuyện như thế, với lối hành văn tĩnh tại mà đầy chiêm nghiệm.