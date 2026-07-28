Truyện ngắn "Trong đoàn quân"

Chợ tình: Nỗi buồn rất ngọt của tình yêu và sự thủy chung

VOV.VN - Nhà văn Cao Duy Sơn là một cây bút tên tuổi, là người trung thành với đề tài miền núi và từng được vinh danh bằng nhiều giải thưởng văn học trong nước cũng như quốc tế. Truyện ngắn “Chợ tình” là một tác phẩm nằm trong tuyển tập xuất bản năm 2026, tập hợp những sáng tác ưng ý nhất của ông.