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"Săn mây": Huyền tích & Tục lụy
Thứ Năm, 21:00, 09/07/2026

"Săn mây": Huyền tích & Tục lụy

VOV.VN - Buổi “Đọc truyện đêm khuya” hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn “Săn mây” của Phan Ngọc Chính và cảm nhận một câu chuyện như thế, với lối hành văn tĩnh tại mà đầy chiêm nghiệm.

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