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Truyện ngắn: Rừng xanh ấm hơi muông thú
Thứ Năm, 21:00, 16/07/2026

Truyện ngắn: Rừng xanh ấm hơi muông thú

VOV.VN - Qua truyện ngắn “Rừng xanh ấm hơi muông thú” của nhà văn Trần Nguyên Mỹ, bức tranh đại ngàn Tây Bắc hiện lên vừa hoang sơ, hùng vĩ, vừa đong đầy những nét đẹp văn hóa vùng cao cùng triết lý nhân sinh sâu sắc về tình yêu thiên nhiên.

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