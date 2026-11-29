Chiều 28/11, anh Bùi Nguyễn Minh Thắng (18 tuổi) trú xóm 9, thôn Bình Hội, xã Bình Sơn (huyện Bình Sơn cũ) tỉnh Quảng Ngãi không may bị thương ở chân trong lúc dọn dẹp nhà cửa để ứng phó với mưa lũ. Thời điểm xảy ra sự việc, nước lũ đã bao vây khu vực xóm 9 khiến giao thông bị chia cắt. Gia đình không thể tự đưa anh Thắng đến cơ sở y tế nên liên hệ nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Sơn cử cán bộ, chiến sĩ đưa anh Bùi Nguyễn Minh Thắng đến cơ sở y tế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Sơn cử cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu. Do đường bị ngập sâu, lực lượng quân sự sử dụng phao tròn, cố định người bị thương trên phao rồi dìu qua vùng nước lũ.

Sau khi đưa anh Thắng đến khu vực an toàn, các chiến sĩ tiếp tục sử dụng xe máy đã chuẩn bị sẵn để chuyển anh đến cơ sở y tế. Tại đây, vết thương của nam thanh niên được nhân viên y tế xử lý kịp thời.

Khu vực nước ngập sâu nửa người.

Đợt mưa lớn từ ngày 27 đến 29/11 còn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 9 giờ ngày 29/11, mưa lớn đã giảm, mực nước các sông đạt đỉnh và bắt đầu xuống chậm. Trước đó, lượng mưa đo được tại một số khu vực rất lớn, trong đó tai các trạm: Ba Cung là 719 mm, Ba Giang là 558 mm, Sơn Hải đạt 518 mm, Trà Nham là 503 mm và Ba Dinh là 485 mm.

Trong đợt mưa lũ này, 33 xã, phường ở tỉnh Quảng Ngãi xảy ra ngập lụt với 49 khu dân cư bị ảnh hưởng. Thống kê đến tối 28/11 ghi nhận 2.580 nhà dân bị ngập. Chính quyền các địa phương đã tổ chức di dời 260 hộ dân ở vùng ngập lụt và 339 hộ với 1.381 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bộ đội ở tỉnh Quảng Ngãi vượt lũ, đưa người bị thương đến bệnh viện

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm quân số, phương tiện và trang thiết bị, sẵn sàng cơ động hỗ trợ sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực xung yếu.