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Cà Mau tìm giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân

Thứ Sáu, 21:17, 30/10/2026
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VOV.VN - Chiều 30/10, Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm và tập huấn về chuyển đổi số năm 2026 với chủ đề: Chuyển đổi số ở cơ sở: Cùng tư duy, cùng hành động.

Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Báo cáo tại tọa đàm cho thấy, thời gian qua, Cà Mau đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và có nhiều kết quả tích cực. Chuyển đổi số của tỉnh đã ghi nhận những bước tiến quan trọng trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

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Tọa đàm nhằm tìm giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Về hạ tầng và dữ liệu, tỉnh đang triển khai 119 cơ sở dữ liệu theo chỉ đạo của Trung ương và 42 cơ sở dữ liệu chuyên ngành (đã hoàn thành 32/42 cơ sở dữ liệu); số hóa 100% cơ sở dữ liệu hộ tịch; hoàn thành cập nhật hơn 1 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (đạt 100%). Đồng thời, Cà Mau triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới đối với toàn bộ 2.234 thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Phong trào “Bình dân học vụ số” và hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ hàng trăm nghìn hộ gia đình tiếp cận dịch vụ số, giúp các doanh nghiệp, chủ thể OCOP mở rộng hiện diện trên môi trường số.

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Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại tọa đàm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số của địa phương vẫn còn tồn tại những hạn chế, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ như dữ liệu còn phân tán, các nền tảng số chưa liên thông hoàn toàn, nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu và năng lực ứng dụng giữa các địa phương chưa đồng đều.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá, những kết quả thời gian qua tạo nền tảng quan trọng để tỉnh bước sang giai đoạn chuyển đổi số sâu hơn.

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Các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp, để cấp cơ sở quản lý và phục vụ tốt hơn.

Ông Việt lưu ý, trong bối cảnh Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với các động lực tăng trưởng và lợi thế tiềm năng của địa phương. Hiệu quả chuyển đổi số phải được đo lường bằng năng suất lao động, giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý công việc, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế được cải thiện.

Tại tọa đàm, các đại biểu và chuyên gia đã tập trung thảo luận về vai trò và giải pháp để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số. Trong đó, làm rõ vai trò trong quản lý và phục vụ. Vấn đề, chuyển đổi số cần xác định rõ bài toán thực tiễn, tránh chạy theo hình thức hay phong trào, cũng đã được đặt ra.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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