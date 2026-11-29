Sáng 29/11, ông Nguyễn Xuân Hưởng, Chủ tịch UBND xã Nam Minh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại nhà thờ giáo xứ Nam Trực vào rạng sáng cùng ngày. Người dân phát hiện vụ cháy vào khoảng 1h.

Đến 1h05 phút Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo cháy tại nhà thờ giáo xứ Nam Trực, xã Nam Minh, diện tích đám cháy tại cung thờ diện tích khoảng 50m2, đơn vị xuất 01 xe chỉ huy, 02 xe chữa cháy cùng 17 CBCS phối hợp công an xã đảm bảo an toàn trật tự và chữa cháy.

Đến 01h40 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể

Ông Nguyễn Xuân Hưởng cho biết, đám cháy xảy ra tại khu vực cung thờ, nơi có bục giảng và bàn thờ. Lực lượng chức năng tập trung chữa cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực xung quanh. Công tác thống kê thiệt hại được lực lượng công an hoàn tất vào khoảng 4h sáng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố điện.