Chuẩn nghèo đa chiều 2027-2030: Thay đổi để hỗ trợ đúng người

VOV.VN - Việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 theo Nghị định 351/2025/NĐ-CP và quy trình rà soát Thông tư 25/2026/TT-BNNMT phản ánh một bước tiến thực chất trong tư duy chính sách thông qua việc đánh giá điều kiện sống thực tế.
VOV.VN - Nhờ nguồn lực hơn 2.600 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025, đời sống đồng bào được nâng lên rõ rệt, đến năm 2024, toàn thành phố không còn hộ nghèo, 100% xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.
VOV.VN - BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 01/01/2022 theo quy định.
VOV.VN - Chiều 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020, chủ yếu bàn về công tác xây dựng thể chế chính sách, pháp luật.