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Chuẩn nghèo đa chiều 2027-2030: Thay đổi để hỗ trợ đúng người
Thứ Hai, 06:10, 13/07/2026

Chuẩn nghèo đa chiều 2027-2030: Thay đổi để hỗ trợ đúng người

VOV.VN - Việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 theo Nghị định 351/2025/NĐ-CP và quy trình rà soát Thông tư 25/2026/TT-BNNMT phản ánh một bước tiến thực chất trong tư duy chính sách thông qua việc đánh giá điều kiện sống thực tế.

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Thu Hằng/VOV2
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