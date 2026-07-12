Dấu ấn xe buýt một thời

VOV.VN - Xe buýt không chỉ chở người, mà còn chuyên chở ký ức của nhiều thế hệ Hà Nội. Từ những chuyến xe đông nghịt thời bao cấp đến những tuyến xe điện hiện đại hôm nay, mỗi bánh xe lăn qua đều ghi dấu một chặng đường phát triển của thành phố.
VOV.VN - Ước tính trong 7 ngày triển khai việc miễn phí hơn 134 tuyến xe buýt tại TP.HCM, có gần 1,9 triệu hành khách di chuyển bằng phương tiện này.
VOV.VN - Sáng 9/7, một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực vận tải tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt điện số 31 (M’Đrắk – Buôn Ma Thuột và ngược lại), đánh dấu tuyến xe buýt đầu tiên tại Đắk Lắk được vận hành hoàn toàn bằng xe điện.
VOV.VN - Sau gần một tuần triển khai chính sách miễn phí xe buýt trong phạm vi Vành đai 1 Hà Nội, nhiều người dân đánh giá cao chủ trương khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Tuy nhiên, quá trình áp dụng vé điện tử, quét mã QR và cơ chế hoàn tiền vẫn còn một số vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện.