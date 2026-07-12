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Dấu ấn xe buýt một thời
Chủ Nhật, 08:34, 12/07/2026

Dấu ấn xe buýt một thời

VOV.VN - Xe buýt không chỉ chở người, mà còn chuyên chở ký ức của nhiều thế hệ Hà Nội. Từ những chuyến xe đông nghịt thời bao cấp đến những tuyến xe điện hiện đại hôm nay, mỗi bánh xe lăn qua đều ghi dấu một chặng đường phát triển của thành phố.

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Nguyễn Ngọc Tiến/VOV-Giao thông
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