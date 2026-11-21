VOV.VN - Trụ sở dôi dư sau sáp nhập cần sớm được rà soát, đẩy mạnh đấu giá để tránh lãng phí tài sản công, tạo nguồn thu tái đầu tư các công trình phúc lợi và hạ tầng thiết yếu.
VOV.VN - Hàng nghìn trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau quá trình tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương, hiện bị bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ngân sách nhà nước. Đây là câu chuyện được nhắc tới nhiều trong thời gian qua.
VOV.VN - Đồng Nai đang chuyển đổi công năng hàng loạt trụ sở công dôi dư sau sáp nhập thành các bệnh viện, trường học, cơ sở y tế. Việc cho thuê và xã hội hóa tài sản này không chỉ chống lãng phí mà còn thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
VOV.VN - Nhằm sửa dụng nguồn lực tài sản công và tránh lãng phí sau sáp nhập, phường Bình Phước (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ), TP. Đồng Nai đang tích cực mời gọi doanh nghiệp rót vốn khai thác trụ sở dôi dư nằm tại các vị trí đắc địa.