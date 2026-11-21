Trụ sở dôi dư: Đẩy mạnh đấu giá để tạo nguồn xây dựng các công trình khác

VOV.VN - Hàng nghìn trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau quá trình tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương, hiện bị bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ngân sách nhà nước. Đây là câu chuyện được nhắc tới nhiều trong thời gian qua.