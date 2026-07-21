English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dữ liệu điểm số không chỉ giúp phát hiện tiêu cực trong thi cử
Thứ Ba, 09:33, 21/07/2026

Dữ liệu điểm số không chỉ giúp phát hiện tiêu cực trong thi cử

VOV.VN - Dữ liệu điểm số trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khi công bố bộc lộ những bất thường, góp phần phát hiện tiêu cực trong tổ chức thi ở Tuyên Quang. PGS.TS Lê Hiếu Học cho rằng còn nhiều giá trị khác từ việc đồng bộ chuyển đổi số giáo dục.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV2
Podcast liên quan
Một cái tên, một hành trình trở về
Một cái tên, một hành trình trở về

VOV.VN - Chiến dịch 500 ngày đêm đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia và tuyến biên giới Tây Nam. Mỗi cái tên được tìm lại không chỉ đưa người lính trở về với quê hương mà còn khép lại nỗi chờ đợi của biết bao gia đình.

Nhạc sĩ Tuấn Phương - Người phố nhớ quê
Nhạc sĩ Tuấn Phương - Người phố nhớ quê

VOV.VN - Tuấn Phương là một “người phố” nhưng con người ông trong đời thực và cả trong âm nhạc lại luôn nhớ về những miền quê. Không chỉ là kí ức tuổi thơ với những lần đi sơ tán mà sau này, trong hành trình gắn bó với công việc làm báo, ông đã đi nhiều nơi, gặp và chứng kiến nhiều số phận, câu chuyện cuộc đời.

Một góc phố, một sạp báo, một đời người
Một góc phố, một sạp báo, một đời người

VOV.VN - Có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1/7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sạp báo trên phố càng thêm thưa vắng.

Nghe nhiều

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả