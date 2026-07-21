Dữ liệu điểm số không chỉ giúp phát hiện tiêu cực trong thi cử

Nhạc sĩ Tuấn Phương - Người phố nhớ quê

VOV.VN - Tuấn Phương là một “người phố” nhưng con người ông trong đời thực và cả trong âm nhạc lại luôn nhớ về những miền quê. Không chỉ là kí ức tuổi thơ với những lần đi sơ tán mà sau này, trong hành trình gắn bó với công việc làm báo, ông đã đi nhiều nơi, gặp và chứng kiến nhiều số phận, câu chuyện cuộc đời.