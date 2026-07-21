Dữ liệu điểm số không chỉ giúp phát hiện tiêu cực trong thi cử

VOV.VN - Dữ liệu điểm số trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khi công bố bộc lộ những bất thường, góp phần phát hiện tiêu cực trong tổ chức thi ở Tuyên Quang. PGS.TS Lê Hiếu Học cho rằng còn nhiều giá trị khác từ việc đồng bộ chuyển đổi số giáo dục.
VOV.VN - Chiến dịch 500 ngày đêm đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia và tuyến biên giới Tây Nam. Mỗi cái tên được tìm lại không chỉ đưa người lính trở về với quê hương mà còn khép lại nỗi chờ đợi của biết bao gia đình.
VOV.VN - Tuấn Phương là một “người phố” nhưng con người ông trong đời thực và cả trong âm nhạc lại luôn nhớ về những miền quê. Không chỉ là kí ức tuổi thơ với những lần đi sơ tán mà sau này, trong hành trình gắn bó với công việc làm báo, ông đã đi nhiều nơi, gặp và chứng kiến nhiều số phận, câu chuyện cuộc đời.
VOV.VN - Có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1/7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sạp báo trên phố càng thêm thưa vắng.