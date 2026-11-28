Người có uy tín giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở

Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở thôn Phan Tiến, xã Sông Lũy, ông Mang Biên dân tộc K’ho chính là sợi dây đoàn kết, gắn bó bà con. Ông Mang Biên chia sẻ, trước đây bà con ở đây thường vào rừng phát cây làm rẫy, rồi tình trạng tảo hôn diễn ra rộng khắp.

Từ thực tế từng vụ việc, ông Mang Biên cùng đoàn thể ở địa phương kiên trì phân tích, vận động bà con trên tinh thần tôn trọng phong tục, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và chấp hành quy định của pháp luật.

“Bây giờ thường xuyên nhắc nhở nạn tảo hôn. Tảo hôn là lấy chồng lấy vợ tuổi quá nhỏ, sinh con đẻ cái không được tốt lắm, cho nên con gái luôn luôn mười tám hai mươi, mình vận động như thế. Ngày xưa nghe mấy ông già, bà già nói là lấy con cô con cậu của cải để nó giữ luôn. Còn bây giờ thì không còn cái đó nữa, đó là chị em của mình, trùng huyết thống” - ông Biên nói.

Ông Lồ A Phổ (trái) và ông Mang Biên

Sau khi sáp nhập, thôn Phan Tiến, xã Sông Lũy địa bàn rộng, đa phần là đồng bào DTTS, đời sống bà con còn khó khăn nên nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan, e ngại trong việc đi khám hoặc chỉ đi khám khi bệnh đã chuyển nặng.

Thấu hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của đồng bào, ông Mang Biên và ông Lồ A Phổ, dân tộc Tày - Người có uy tín tại thôn Phan Tiến đã tích cực phối hợp cùng chính quyền, trạm y tế xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, giải thích cặn kẽ về lợi ích thiết thực của việc khám sức khỏe định kỳ. Không chỉ vận động bằng lời nói, các ông còn trực tiếp nêu gương, tiên phong tham gia các đợt khám sàng lọc miễn phí và tích hợp sổ sức khỏe điện tử để bà con tin tưởng làm theo.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu Người có uy tín phát huy tốt vai trò, ở đó nhiều “nút thắt” được tháo gỡ; nhiều mâu thuẫn được hòa giải ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp.

Ông Lồ A Phổ và ông Mang Biên phối hợp cùng đoàn thể ở địa phương đi vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ

Ông Lồ A Phổ cho biết, trước khi sáp nhập thôn ở khu này cũng xảy ra xích mích giữa các nhóm thanh niên, rồi tranh chấp đất đai. Tuy vấn đề nhỏ, nhưng do trình độ dân trí của bà con còn hạn chế nên khiến vấn đề to ra. Và những người có uy tín như ông sớm đứng ra hòa giải.

“Trường hợp có tranh chấp đất đai thì cũng giải quyết nhiều rồi, cũng thường xuyên đi giải quyết, nói cụ thể và nhắc nhở cho bà con hiểu được cái gì là tình làng nghĩa xóm, chứ không phải vì một tí giáp ranh mà tranh chấp. Mình cũng khuyên bà con, mỗi người nhường một tí thôi là không có chuyện gì xảy ra. Mình sống sao để cho có tình làng, nghĩa xóm, bà con dân tộc mình mà, đâu có phải là với ai, tranh chấp gì đâu. Chín bỏ làm mười, mình phải sống cho nó hòa thuận. Trong địa phương có cần gì mình tham gia” - ông Phổ cho biết thêm.

Cách làm thấu tình, đạt lý ấy đã giúp nhiều khúc mắc trong cộng đồng được tháo gỡ ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng buôn làng bình yên.

Pa-nô tuyên truyền về vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở thôn Phan Tiến

Góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa

Không chỉ là cầu nối trong việc tuyên truyền, hòa giải, người có uy tín ở xã Sông Lũy còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm yêu thích văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Bà Tô Thị Nhung - người có uy tín ở thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy cho biết, trước khi sáp nhập vào thôn Hòa Bình, thôn Tú Sơn (cũ) có trên 95% là người dân tộc Tày, Nùng với nhạc cụ truyền thống đàn tính và hát then.

Bằng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc, bà Nhung đã đi vận động những người yêu thích đàn tính và hát then thành lập nhóm để biểu diễn và trao truyền.

Bà Nhung cho biết, tiếng đàn tính, hát then không chỉ gợi nhớ vẻ đẹp truyền thống mà còn mở ra cánh cửa để thế hệ trẻ ở thôn vùng sâu, vùng xa này thêm hiểu, thêm yêu di sản văn hóa của dân tộc mình.

Bà Tô Thị Nhung - người có uy tín ở thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy

“Hát then là phong tục, hiện giờ cũng có một số gọi là nghệ nhân, họ cũng viết lời mới và những lời ca ngợi về Đảng và Nhà nước, những chủ trương mới để hát mừng trong những ngày lễ, ngày hội lớn, cho nên vẫn có lưu truyền. Hiện giờ vẫn còn các nghệ nhân đó và truyền đạt lại cho lớp trẻ. Và kể cả những y phục của người Tày, tới ngày lễ truyền thống thì họ vẫn mặc” - bà Nhung nói.

Trong thời đại công nghệ số, những nỗ lực của bà Nhung giống như một dòng suối mát, giữ cho bản sắc văn hóa Tày, Nùng ở đây không bị mai một.

Những việc làm hết sức thiết thực của ông Mang Biên, Lồ A Phổ và bà Tô Thị Nhung đang góp phần lan tỏa những điều hay, việc tốt, tạo sự gắn kết cộng đồng ở các buôn làng vùng đồng bào DTTS xã Sông Lũy sau sáp nhập.

Bà Khuất Thị Lan Phương, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Sông Luỹ, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đóng góp vào kết quả đó có vai trò quan trọng của đội ngũ người có uy tín và chức sắc tôn giáo.

Bà Khuất Thị Lan Phương, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Sông Luỹ

“Sau thời gian sáp nhập, người có uy tín đã tích cực đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn các giá trị văn hóa tại địa phương. Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục quan tâm và lắng nghe, phát huy vai trò của các vị chức sắc, người có uy tín, xem đây là cầu nối quan trọng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh” - bà Phương nói.

Toàn xã Sông Lũy hiện có 7 người có uy tín. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng đồng bào DTTS cơ bản được giữ vững, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng bào các dân tộc ngày càng nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.