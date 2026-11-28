Những ngôi nhà mới tạo điểm tựa

Mùa mưa năm nay, gia đình bà Mang Thị Chép, dân tộc Raglai thôn Phan Tiến, xã Sông Luỹ không còn thấp thỏm lo âu vì cảnh mưa dột gió lùa. Đó là nhờ gia đình đã có căn nhà mới từ sự hỗ trợ của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Nhà nước.

Chương trình đã hỗ trợ gia đình bà Chép 60 triệu đồng và bà vay thêm 60 triệu nữa để làm nhà. Trong căn nhà mới xây kiên cố, bà Chép chia sẻ, bà thấy ấm lòng khi Đảng, Nhà nước quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số.

“Giờ có nhà mới không còn thấy lo lắng gì nữa, hồi đó ở nhà cũ mưa dột tạt vào nhà khổ lắm, được nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà, tôi vui lắm, cảm ơn Nhà nước và cán bộ, chính quyền địa phương", bà Chép chia sẻ.

Bà Mang Thị Chép trong căn nhà của mình

Cách nhà bà Chép không xa, trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, gia đình chị Mai Thị Dọn cũng đang vui vẻ sắp xếp đồ đạc.

Trước đây, mỗi khi mưa lớn là cả nhà lại lo lắng vì căn nhà quá cũ đã bị xuống cấp. Cuộc sống khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào việc đi làm thuê nên để xây dựng lại căn nhà là điều vượt quá khả năng của gia đình chị.

Chị Mai Thị Dọn, thôn Phan Tiến, xã Sông Luỹ cho biết, nhờ sự hỗ trợ của Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với sự chung tay của các đoàn thể, người thân và cộng đồng, gia đình chị đã có được mái ấm khang trang này.

“Khi em biết được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu để xây nhà mới, em mừng lắm, biết ơn Nhà nước đã cho mẹ con em cái nhà để ở, để che mưa, che nắng", chị Dọn cho biết thêm.

Căn nhà mới của gia đình chị Mai Thị Dọn

Ở một vùng đất còn nhiều khó khăn như Phan Tiến, một mái nhà vững chãi không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng, mà còn là điểm tựa để một gia đình bắt đầu lại. Và một mái ấm chỉ thực sự bền vững khi đi cùng sinh kế.

Thêm đôi cánh

Vốn thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị Mang Thị Hương, người dân tộc Raglai ở thôn Phan Tiến, xã Sông Lũy là 1 trong những hộ được thụ hưởng mô hình “Chăn nuôi bò cái sinh sản”.

Không chỉ được cấp phát bò cái, Tổ cộng đồng dân cư thôn Phan Tiến còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bài bản, hướng dẫn bà con ghi chép nhật ký và theo dõi sát sao quá trình sinh trưởng của đàn vật nuôi. Nhờ đó, bò giống của gia đình chị Mang Thị Hương đã sinh sản được con bê và phát triển tốt.

Chị Mang Thị Hương bên đàn bò của gia đình

Chị Hương cho biết, ngoài việc đi chăn thả ngoài đồng, gia đình chị còn trồng thêm cỏ và tích trữ rơm để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò của mình vào mùa nắng này. Nhà nước hỗ trợ vật nuôi thực sự là cơ hội để giúp gia đình chị thoát nghèo.

“Lúc nhận bò về thì ngày nào tôi cũng đi chăn, ngày nào cũng cho bò ăn cỏ cho nó phát triển, bò sinh sản vậy mình cũng vui. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình được con bò như vậy”, chị Hương nói.

Cùng với nhiều hộ dân trong thôn Phan Tiến, gia đình anh Dương Lỷ Sáng, dân tộc Tày cũng được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản để phát triển kinh tế theo Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Anh Sáng cho biết, gia đình anh sẽ cố gắng chăm sóc tốt để bò sinh sản, tạo nguồn thu nhập ổn định sau này, rồi dần dần gia đình sẽ thoát nghèo.

Anh Dương Lỷ Sáng chăm chút bò của mình

“Nhà nước giúp cho hộ nghèo nên gia đình em có con bò sinh sản. Gia đình em rất mừng, nay đã được hơn một năm rồi, bò đã sinh được con bê con, mong sao năm sau nó sinh được thêm nhiều hơn nữa. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cũng như cấp trên đã quan tâm cho những hộ nghèo gia đình em, rất cám ơn”, anh Sáng cho biết.

Xã Sông Lũy mới được hình thành từ 3 xã là Bình Tân, Phan Tiến và Sông Lũy. Đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung ở thôn Phan Tiến, gồm các dân tộc: K’ho, Raglai, Tày, Nùng,... Đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, xã có gần 200 hộ nghèo.

Để giúp bà con có thêm động lực giảm nghèo, UBND xã Sông Lũy bố trí nguồn vốn hơn 1,4 tỷ đồng tạo sinh kế từ mô hình nuôi bò.

Ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên, Chủ tịch UBND xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian tới xã tiếp tục quan tâm đầu tư đường giao thông, chuyển giao mô hình cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với thổ nhưỡng cho bà con ở đây.

Ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên, chủ tịch UBND xã Sông Lũy

"Năm 2025 địa phương cũng có triển khai về mô hình sinh kế hỗ trợ bò giống cho bà con. Tới nay thì bò sinh sản rất là tốt, được bà con là đón nhận và địa phương tiếp tục kiến nghị là nhân rộng mô hình này. Và trong năm 2026 này địa phương đang làm thủ tục để tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho bà con, dành nguồn vốn khoảng 640 triệu đồng mua bò giống hỗ trợ cho bà con", ông Nguyên khẳng định.

Những năm gần đây, nguồn vốn hỗ trợ từ Tiểu Dự án 3, Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã và đang góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế theo hướng bền vững cho đồng bào bào dân tộc thiểu số ở các địa phương của tỉnh Lâm Đồng

Được hỗ trợ mái ấm để an cư, hỗ trợ bò để tạo sinh kế, các hộ nghèo người dân tộc thiểu số ở xã Sông Luỹ có động lực để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống.