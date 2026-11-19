Bất an sống cạnh "bom nổ chậm" giữa khu dân cư

Dù vụ nổ khí gas xảy ra đã nhiều ngày nhưng đến nay, nhiều người dân sống trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) vẫn chưa hết hoang mang, lo lắng. Có nhà gần hiện trường, căn nhà của anh Phong cũng bị chịu ảnh hưởng sau vụ nổ. Các cửa kính bị vỡ, tường nhà bị hư hỏng. Gia đình anh sang ở nhờ người quen trong thời gian lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Đến nay, khi kể lại sự việc vào trưa ngày 13/11 vừa qua, anh Phong vẫn chưa hết bàng hoàng: “Nghe tiếng nổ anh tưởng đâu là nó nổ bình điện, thì anh cứ nghĩ là điện nổ, nó nổ kinh khủng. Anh ở trong nhà đây mà anh bay ra anh thấy kinh khủng luôn lúc đó xe chạy qua ngã hết luôn mà. Cảnh tượng nói chung là nó y như là bom nó nổ vậy".

Hiện trường vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba.

Còn đối với những hộ sân sống cạnh các cửa hàng kinh doanh gas cũng cảm thấy bất an luôn thường trực. Đặc biệt, sau vụ nổ kinh hoàng như trên đường Bùi Văn Ba làm 2 người chết, nhiều người bị thương, họ lại thêm thấp thỏm trước hiểm họa rò rỉ khí gas vô hình. Nhiều người còn ví không gian sống của mình như đang nằm sát một "quả bom nổ chậm".

"Việc cửa hàng gas tồn tại ở trong khu này thì có cái tiện là hết gas là có người đem liền. Nhưng mà cũng lo lắng vì mình không biết chuyện xui rủi nó xảy ra lúc nào".

Qua thực tế kiểm tra hiện nay, nhiều cơ sở vẫn còn một số tồn tại. Những nguy cơ đáng lưu ý là rò rỉ tại bình chứa, van hoặc dây dẫn; việc sắp xếp, bảo quản bình không đúng quy cách, đặt gần nguồn nhiệt hoặc thiết bị điện.

Đơn cử như qua kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn xã Đông Thạnh, lực lượng Công an phát hiện nhiều tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, cơ sở này có kho chứa bình gas trong tình trạng ẩm thấp, đồng thời được tận dụng làm nơi để ô tô, xe mát, một số bình chữa cháy có dấu hiệu rò rỉ tại cổ bình. Trước những thiếu sót này, Công an xã Đông Thạnh đã yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương khắc phục.

Theo thiếu úy Dương Tấn Lộc (Công an xã Đông Thạnh), một trong những sơ suất thường gặp tại các cửa hàng kinh doanh gas là nhân viên hút thuốc trong khu vực kho chứa: “Những sơ suất mà cửa hàng gas hay mắc phải là trong kho chứa gas là nhân viên hay hút thuốc. Khi mà bình gas chưa được đóng cổ van, nó còn xì khí gas thì vô tình điếu thuốc gặp mồi lửa nó có thể phát nổ".

Hiện trường vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba.

Siết chặt kiểm tra, xóa bỏ nguy cơ cháy nổ từ kho chứa

Trước những nguy cơ cháy, nổ tại các cửa hàng kinh doanh gas, TP.HCM đã yêu cầu tổng rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản gas trên địa bàn, đặc biệt là những cửa hàng nằm sát nhà dân, hoàn thành trong tháng 11/2026. Các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn phải được phát hiện, xử lý kịp thời.

Trung tá Lê Tấn Châu (Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM) khẳng định, thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ kiểm tra toàn diện các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn. Trong đó tập trung 3 giải pháp trọng tâm và kiên quyết xử lý.

“Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiên quyết xử lý vi phạm. Đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC, không chấp hành nghiêm các kiến nghị và khắc phục những cái tồn tại, chúng tôi cũng sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn để ngăn ngừa ngay những tiềm ẩn, nguy cơ đối với các cơ sở mà chây ì, những cơ sở không chấp hành nghiêm quy định khắc phục các tồn tại".

Có thể thấy, gas là loại nhiên liệu phổ biến trong đời sống hằng ngày, phục vụ nhu cầu đun nấu của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu sử dụng, bảo quản không đúng quy định, gas có thể trở thành nguồn gây cháy, nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Đặc biệt, tại các khu dân cư đông đúc, sự cố xảy ra ở một cửa hàng kinh doanh gas có thể ảnh hưởng đến an toàn của cả khu vực.

Từ vụ nổ xảy ra trên đường Bùi Văn Ba và từ những nguy cơ được phát hiện qua các đợt kiểm tra, yêu cầu bảo đảm an toàn tại các cơ sở kinh doanh gas càng trở nên cấp thiết, nhằm giúp người dân yên tâm sinh sống, không phải đối mặt với nguy cơ cháy, nổ ngay sát nơi ở. Và việc phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh gas không chỉ phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của người kinh doanh mà còn đòi hỏi sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.