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Lời ru còn mãi trên đảo Lý Sơn
Thứ Tư, 16:32, 05/08/2026

Lời ru còn mãi trên đảo Lý Sơn

VOV.VN - Ngày 17/1/2016, viên đá đầu tiên của Đài tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được đặt xuống trên đỉnh núi Thới Lới... Trong buổi lễ hôm ấy, tiếng hát ru của bà Đỗ Thị Hảo vang lên đã khiến những người có mặt khi đó lặng đi.

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PV/VOV1
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