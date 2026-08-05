Lời ru còn mãi trên đảo Lý Sơn

VOV.VN - Ngày 17/1/2016, viên đá đầu tiên của Đài tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được đặt xuống trên đỉnh núi Thới Lới... Trong buổi lễ hôm ấy, tiếng hát ru của bà Đỗ Thị Hảo vang lên đã khiến những người có mặt khi đó lặng đi.
VOV.VN -Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được xây dựng theo phương án thiết kế "Người mẹ thắp lửa -Ngọn lửa Tưởng niệm và thắp sáng hy vọng" mang hình ảnh người mẹ đứng trên bờ biển trông ngóng, làm ngọn hải đăng soi sáng cho những người con trở về.
VOV.VN - Ngày 15/6, tại Đà Nẵng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng”.
VOV.VN - Nhà trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận 7 sắc bằng liên quan đến thủy quân Triều Nguyễn làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa do tộc Mai Văn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hiến tặng.
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền phù hợp với luật pháp quốc tế đối với quần đảo Hoàng Sa.
VOV.VN - Sáng 2/5 (tức 16/3 âm lịch), tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Đây là nghi lễ tri ân Đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa và là dấu ấn văn hóa đặc biệt, khẳng định chủ quyền biển đảo và tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch địa phương