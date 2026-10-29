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Một ngư dân tử vong trên tàu cá khi đang được đưa vào bờ

Thứ Năm, 14:26, 29/10/2026
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VOV.VN - Một ngư dân trên tàu cá của Khánh Hòa bị đau bụng được chuyển sang tàu cá khác để đưa vào bờ nhưng đã tử vong trên hành trình. Vụ việc được trình báo lực lượng Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vào sáng 29/10.

Ngày 29/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, tiếp nhận và xử lý vụ việc một ngư dân tử vong trên tàu cá khi đang được đưa từ ngoài khơi vào bờ.

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Khu vực bãi ngang thôn Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Thế (33 tuổi, trú thôn 8 Liên Hương, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BTh-81671-TS, trình báo với lực lượng biên phòng về vụ việc.

Trước đó, khoảng 17h ngày 28/10, khi đang điều khiển tàu cá BTh-81671-TS vào bờ, tại vị trí cách mũi La Gàn khoảng 57 hải lý về hướng Nam - Đông Nam, ông Thế nhận được đề nghị hỗ trợ từ ông Nguyễn Thế Vinh (39 tuổi, cùng trú xã Liên Hương), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BTh-96387-TS.

Ông Vinh nhờ ông Thế đưa một nam lao động đang làm việc trên tàu cá của Khánh Hòa hoạt động gần khu vực này vào bờ. Thời điểm tiếp nhận, danh tính người lao động chưa được xác định, chỉ biết người này ở Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Thông tin về số đăng ký và chủ phương tiện nơi người này làm việc cũng chưa được làm rõ.

Sau khi tiếp nhận, tàu cá BTh-81671-TS tiếp tục hành trình vào bờ. Tuy nhiên, đến khoảng 1h30 ngày 29/10, nam lao động này đã tử vong trên tàu.

Khoảng 5h30 cùng ngày, tàu cá BTh-81671-TS cập bến tại bãi ngang thôn Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ). Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh và liên hệ với gia đình, lực lượng biên phòng xác định người tử vong là ông Trương Long (31 tuổi, trú tổ dân phố 13, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa). Đến khoảng 845 cùng ngày, người thân của nạn nhân có mặt và xác nhận người tử vong là ông Trương Long.

Làm việc với lực lượng chức năng, mẹ nạn nhân cho biết trước đó, ông Long từng gọi điện về gia đình thông báo bị đau bụng, nghi đau ruột thừa. Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong mà bày tỏ nguyện vọng được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê an táng theo phong tục.

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Một tàu cá bị cháy trên vùng biển Lâm Đồng

VOV.VN - Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tàu cá tại khu vực cảng Phú Hải, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện khẩn trương tham gia chữa cháy, bảo vệ an toàn khu vực.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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