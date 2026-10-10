Thứ Bảy, 06:10, 10/10/2026

Những manh mối mở ra hy vọng xác định danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Một chiếc răng bọc vàng, vết xương gãy, tấm tăng xanh và sợi dây võng được tìm thấy dưới nền đất ở Chợ Gạo năm 2010. 16 năm sau, những dấu vết ấy đưa gia đình ông Thanh đến gần hơn với người cha liệt sĩ đã tìm kiếm suốt hơn nửa thế kỷ.