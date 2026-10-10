Những manh mối mở ra hy vọng xác định danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Một chiếc răng bọc vàng, vết xương gãy, tấm tăng xanh và sợi dây võng được tìm thấy dưới nền đất ở Chợ Gạo năm 2010. 16 năm sau, những dấu vết ấy đưa gia đình ông Thanh đến gần hơn với người cha liệt sĩ đã tìm kiếm suốt hơn nửa thế kỷ.
VOV.VN - Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) vừa quy tập thành công 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại Vương quốc Campuchia và tỉnh Gia Lai.
VOV.VN - Trong số 41 hài cốt liệt sĩ được Đội K72, Bộ CHQS TP. Đồng Nai tìm thấy tại Campuchia có bức ảnh, bức thư chứa thông tin liệt sĩ.
VOV.VN - Sáng 7/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN (đợt thứ 4) để xác định danh tính liệt sĩ.