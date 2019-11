Nữ Đại úy công an chửi bới ở sân bay bị khai trừ Đảng

Liên quan trường hợp Đại úy Lê Thị Hiền (Công an quận Đống Đa, Hà Nội) – người gây náo loạn ở sây bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8/2019, sáng 15/11, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, tổ chức Đảng của cơ quan Công an quận Đống Đa đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với Đại úy Hiền.

Theo vị lãnh đạo này, cơ quan Công an TP Hà Nội cũng đề xuất Giám đốc Công an TP Hà Nội kỷ luật hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy đối với Đại úy Lê Thị Hiền. Đồng thời, sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo đúng quy định của ngành.

Hình ảnh bà Hiền chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tại cuộc cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/11, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Công an Hà Nội đang căn cứ vào quy định của Bộ Công an dự kiến hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy đối với bà Lê Thị Hiền - cán bộ công an Quận Đống Đa.

Hiện bà Hiền đã được điều động đến bộ phận không trực tiếp tiếp dân.

Theo thông tin từ Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, khoảng 13h35 ngày 11/8, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội) đi cùng 2 người khác đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay, khi không được đồng ý, bà Hiền đã tỏ thái độ bức xúc và lớn tiếng, có lời lẽ không đúng chuẩn mực với nhân viên hàng không.

An ninh sân bay Tân Sơn Nhất cũng cho biết, sau đó bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng bay đã giải quyết cho hành khách này đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển đến bộ phận an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng.

Đại diện Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn. Trong lúc hướng dẫn bà Hiền liên hệ với Cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, bà Hiền lại tiếp tục to tiếng, gây mất an ninh trật tự công cộng.