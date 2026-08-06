Ranh giới mong manh giữa hài hước và phản cảm

VOV.VN - Một đoạn video dài vài chục giây. Một buổi phát trực tiếp kéo dài vài phút. Một câu nói được thốt ra trong lúc cao hứng. Thế nhưng, cái giá phải trả có thể là danh dự, là cơ hội nghề nghiệp, thậm chí là cả tương lai của một con người.
VOV.VN - Sau loạt phát ngôn gây bức xúc của ba nữ sinh khối ngành y, chuyên gia cho rằng điều cần nhìn nhận không chỉ là việc xử lý cá nhân mà còn là bài học về trách nhiệm với lời nói trên mạng xã hội, nơi mọi phát ngôn đều có thể để lại hệ lụy lâu dài.
VOV.VN - Theo quy định của pháp luật, hành vi lái xe bỏ hai tay rồi quay clip đăng lên mạng sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự, tùy tính chất, mức độ của vụ việc.
VOV.VN - Việc xử lý nghiêm minh vụ việc khiêng quan tài nhảy múa trên phố mang ý nghĩa cảnh tỉnh, răn đe đối với những trường hợp cố tình tạo "chiêu trò" phản cảm để đánh đổi sự chú ý của dư luận.