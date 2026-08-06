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Ranh giới mong manh giữa hài hước và phản cảm
Thứ Năm, 06:00, 06/08/2026

Ranh giới mong manh giữa hài hước và phản cảm

VOV.VN - Một đoạn video dài vài chục giây. Một buổi phát trực tiếp kéo dài vài phút. Một câu nói được thốt ra trong lúc cao hứng. Thế nhưng, cái giá phải trả có thể là danh dự, là cơ hội nghề nghiệp, thậm chí là cả tương lai của một con người.

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PV/VOV1
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