Ranh giới mong manh giữa hài hước và phản cảm

Phát ngôn phản cảm của nữ sinh ngành y: Bài học không chỉ dành cho người trẻ

VOV.VN - Sau loạt phát ngôn gây bức xúc của ba nữ sinh khối ngành y, chuyên gia cho rằng điều cần nhìn nhận không chỉ là việc xử lý cá nhân mà còn là bài học về trách nhiệm với lời nói trên mạng xã hội, nơi mọi phát ngôn đều có thể để lại hệ lụy lâu dài.