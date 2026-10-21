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Sập giàn giáo công trình 218 tỷ đồng ở Tuyên Quang, một công nhân tử vong

Thứ Tư, 12:34, 21/10/2026
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VOV.VN - Giàn giáo bất ngờ đổ sập khi thi công tầng 5 công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, khiến một công nhân tử vong, một người bị thương nhẹ. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 218 tỷ đồng.

Theo thông tin do UBND phường Minh Xuân cung cấp, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 8h ngày 20/10/2026. Trong quá trình thi công tại tầng 5, giàn giáo của công trình bất ngờ đổ sập.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đ.V.T. (sinh năm 1999), trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra ngoài và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

sap gian giao cong trinh 218 ty dong o tuyen quang, mot cong nhan tu vong hinh anh 1
Công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa được khởi công vào tháng 12/2025

Theo thông tin ghi nhận tại hiện trường, một số công nhân cho biết sự cố xảy ra trong quá trình đổ bê tông tại khu vực tầng 5, nơi có thiết kế lòng chảo. Giàn giáo đổ sập xuống tầng 4. Hoạt động thi công được tạm dừng để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác xác minh.

sap gian giao cong trinh 218 ty dong o tuyen quang, mot cong nhan tu vong hinh anh 2
Giàn giáo đổ sập tại công trình Rạp Tháng 8

Công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa được khởi công vào tháng 12/2025, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 10.000 m². Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 218 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2027.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ.

CTV Trần Quý/VOV.VN
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