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Sát cánh cùng nhân dân miền núi Nam Trà My, Đà Nẵng ứng phó mưa lũ

Thứ Năm, 10:14, 12/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất đá tại nhiều khu vực các xã miền núi, thành phố Đà Nẵng (các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam cũ), gây cản trở giao thông và đe dọa an toàn một số khu dân cư. Cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Quân sự xã đã bám địa bàn, hỗ trợ sơ tán, di chuyển tài sản của nhân dân.

 

Thôn Tak Lũ nằm dọc đường DH9, xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa này. Nhiều vị trí taluy dương bị sạt trượt, đất đá tràn xuống lòng đường, phủ kín mặt đường, phương tiện không thể lưu thông. Một số vị trí dọc tuyến có nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn khu dân cư.

Ông Hồ Văn Huyền, Trưởng thôn Tak Lũ, xã Nam Trà My cho biết, trên địa bàn thôn xảy ra 7 điểm sạt lở. Các lực lượng tại chỗ đã khơi thông các vị trí sạt lở, bước đầu bảo đảm lưu thông. Riêng điểm sạt lở lớn trên tuyến DH9, đất đá tràn xuống lòng đường, phủ kín mặt đường, phương tiện không thể lưu thông.

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Sạt lở đất ở xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nam Trà My, toàn xã ghi nhận 25 điểm sạt lở. Những điểm sạt lở nhỏ, lực lượng tại chỗ đã tổ chức khơi thông, bước đầu bảo đảm cho các phương tiện qua lại. Lực lượng quân sự xã phối hợp với công an và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và sơ tán khỏi nơi có nguy cơ sạt lở.

Tại làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ, xã Nam Trà My, một số hộ dân được di dời đến Trung tâm tổ chức sự kiện - Phiên chợ sâm Ngọc Linh để tránh trú, một số hộ khác được bố trí xen ghép tại nhà người thân, những nơi an toàn.

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Các lực lượng dọn lớp bùn, đất tràn xuống đường.

Trưa ngày 11/11, sau khi ngớt mưa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự cùng công an xã khẩn trương dọn dẹp bùn đất trên các tuyến đường khu vực trung tâm Tăk Pỏ. Riêng tuyến Quốc lộ 40B qua thôn Nước Xa một số vị trí xuất hiện sạt lở đất, nguy cơ ảnh hưởng giao thông nếu mưa lớn còn kéo dài.

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Lực lượng chức năng triển khai phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; phân công lực lượng bám sát từng địa bàn, thường xuyên kiểm tra các tuyến giao thông, khu dân cư có nguy cơ sạt lở.

Chính quyền xã Nam Trà My đã bố trí lực lượng chốt tại các vị trí nguy hiểm, sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh. Ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, lãnh đạo địa phương chỉ đạo các thôn thường xuyên kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo, triển khai lực lượng và phương tiện xử lý các điểm phát sinh. Đồng thời, nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh, tuyệt đối không đi qua khu vực mất an toàn.

CTV Quang Hùng/VOV-Miền Trung
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