Thủ tướng làm “sứ giả” kêu gọi các nhà đầu tư Australia đến Việt Nam

Sáng sớm ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Canberra đến Thành phố Sydney - nơi diễn ra Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia. Bộ trưởng Văn hóa và Xã hội Ray Williams MP và một số lãnh đạo của bang New South Wales; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Trịnh Đức Hải và các cán bộ Tổng lãnh sự quán đã ra sân bay đón Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn Việt Nam. Ngay khi tới Sydney, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Gladys Berejiklian - Thủ hiến bang New South Wales và gặp Thống đốc bang David Hurley. Thủ tướng Xuân Phúc cũng đã tiếp bà Marie Bashir, nguyên Thủ hiến bang New South Wales. Tại thành phố Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, làm việc với một số tập đoàn, nhà đầu tư lớn của Việt Nam và Australia. Cuộc gặp gỡ do Quỹ đầu tư Vinacapital và Tập đoàn tài chính đa lĩnh vực Macquarie tổ chức. 9 tập đoàn uy tín của Việt Nam và 12 tập đoàn, quỹ đầu tư tài chính và các doanh nghiệp hàng đầu của Australia quản lý nguồn vốn đầu tư lên đến 500 tỷ USD và đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam tham dự cuộc gặp. Thủ tướng khẳng định, trong tiến trình hội nhập kinh tế sâu rộng, Việt Nam không ngừng tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển; đồng thời bày tỏ tin tưởng, sẽ có một làn sóng đầu tư mới của các nhà đầu tư Australia, kể cả trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Chiều 16/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Australia. Nêu lên các tiềm năng và lợi thế của môi trường đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết giữ vững môi trường vĩ mô ổn định, sử dụng linh hoạt công cụ tài khóa và tiền tệ để nâng đỡ nền kinh tế. Thủ tướng kêu gọi nhà đầu tư Australia nhanh chân đến Việt Nam, nhanh tay chọn lấy cho mình cơ hội kinh doanh đang rộng mở. Tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ trao 18 văn bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác và kinh doanh giữa doanh nghiệp và cơ quan hai nước trong lĩnh vực năng lượng, hỗ trợ xúc tiến kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước; lĩnh vực hàng không; phát triển ngành công nghiệp mắc ca; giáo dục, logistic… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố đường bay thẳng Việt Nam – Australia của Hãng hàng không Vietjet và chứng kiến Vietjet ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Investec trị giá hơn 600 triệu USD.

