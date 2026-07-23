18 năm khuyên răn, chồng tôi vẫn mải mê lô đề, cờ bạc

VOV.VN - Lấy nhau 18 năm có với nhau 2 mặt con. Bất chấp tôi khuyên răn, năn nỉ, chồng vẫn mải mê lô đề, cờ bạc. Không những thế, anh còn gọi về quê kể xấu tôi với anh em, họ hàng. Tôi nên làm gì? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ cùng người phụ nữ.
VOV.VN - Vợ tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tôi phải ở nhà một mình nuôi con. Vì thế, tôi phải thủ dâm để tự giải tỏa. Nhưng hình như vì thế mà khiến tôi bị bất lực. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Đời sống với nhiều điều lo lắng về cơm áo gạo tiền hay không tìm tiếng nói chung trong chuyện chăn gối khiến gây ra sự lệch pha trong đời sống tình dục. Giải pháp nào xử lý vấn đề này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Khi tình dục trở thành thói quen có thể khiến "chuyện yêu" trở nên nhàm chán, trả bài cho xong, từ đó làm cảm xúc con người trở nên khô cạn. Vậy "gia vị" nào để giúp chuyện ấy tươi mới trở lại? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.