Thứ Năm, 10:00, 23/07/2026

18 năm khuyên răn, chồng tôi vẫn mải mê lô đề, cờ bạc

VOV.VN - Lấy nhau 18 năm có với nhau 2 mặt con. Bất chấp tôi khuyên răn, năn nỉ, chồng vẫn mải mê lô đề, cờ bạc. Không những thế, anh còn gọi về quê kể xấu tôi với anh em, họ hàng. Tôi nên làm gì? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ cùng người phụ nữ.