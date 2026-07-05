Chủ Nhật, 15:00, 05/07/2026

Bắt quả tang vẫn không dứt, chồng U60 tiếp tục ngoại tình với cháu dâu bên vợ

VOV.VN - Phát hiện chồng ngoại tình với chính cháu dâu suốt 10 năm, người phụ nữ đau đớn khi mối quan hệ sai trái này không chỉ phản bội hôn nhân mà còn khiến gia đình người cháu tan vỡ. Dù từng bắt quả tang, nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, bà bàng hoàng khi biết cả hai vẫn tiếp tục qua lại. Nhân vật nên làm thế nào?