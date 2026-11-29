VOV.VN - Người đàn ông 66 tuổi mắc Parkinson thường xuyên cảm thấy hụt hơi, mệt mỏi sau mỗi lần quan hệ vợ chồng. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn cách cải thiện thể lực, nâng cao sức khỏe tim mạch và hô hấp để đời sống tình dục an toàn, chất lượng hơn.
VOV.VN - Bước vào tuổi mãn kinh, nhiều phụ nữ gặp tình trạng giảm ham muốn, khô hạn, đau rát khi gần gũi. Nhưng tuổi tác có thực sự lấy đi cảm xúc yêu đương? Làm thế nào để giữ lửa đời sống vợ chồng sau tuổi 50?
VOV.VN - Hôn nhân không chỉ là hành trình của tình yêu, mà còn là quá trình hai con người không ngừng thay đổi, thích nghi và cùng nhau bước qua từng giai đoạn thăng trầm. Cùng nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho người đàn ông đang mất dần cảm xúc với vợ.
VOV.VN - Nghiên cứu trên 31 người lớn tuổi ghi nhận ăn lạc rang còn vỏ lụa mỗi ngày có liên quan đến cải thiện trí nhớ và tăng lưu lượng máu lên não.