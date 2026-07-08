Chọn làm mẹ đơn thân, phụ nữ phải đối mặt với những thách thức nào?

VOV.VN - Khi còn trẻ tôi mải phấn đấu cho sự nghiệp, đến khi lớn tuổi hơn tôi lại không muốn kết hôn vì thấy quá phức tạp và nhiều trách nhiệm. Nay ở độ tuổi 40, tôi muốn làm mẹ đơn thân. Tôi nên lựa chọn phương pháp nào để đạt được mong muốn? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, vừa quen bạn gái mới hơn 30 tuổi. Lúc gặp nhau thì rất hăng hái nhưng lại không duy trì lâu được. Làm thế nào để có thể hòa hợp được? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tư vấn cho nhân vật hiểu rõ hơn vấn đề của mình.
VOV.VN - Theo tiêu chuẩn người châu Á, tôi tự thấy kích thước "cậu nhỏ" của mình bình thường nhưng vợ thì cứ mong giá hơn được chút thì tốt. Có những cách nào để cải thiện được kích thước đó? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Hai anh em song sinh Bill và John Bowdler (82 tuổi, Anh) gần như chưa từng sống, làm việc hay sinh hoạt tách biệt suốt hơn tám thập kỷ. Mới đây, họ tiếp tục gây chú ý khi cùng phẫu thuật đục thủy tinh thể ở mắt phải.