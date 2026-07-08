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Chọn làm mẹ đơn thân, phụ nữ phải đối mặt với những thách thức nào?
Thứ Tư, 10:00, 08/07/2026

Chọn làm mẹ đơn thân, phụ nữ phải đối mặt với những thách thức nào?

VOV.VN - Khi còn trẻ tôi mải phấn đấu cho sự nghiệp, đến khi lớn tuổi hơn tôi lại không muốn kết hôn vì thấy quá phức tạp và nhiều trách nhiệm. Nay ở độ tuổi 40, tôi muốn làm mẹ đơn thân. Tôi nên lựa chọn phương pháp nào để đạt được mong muốn? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng tư vấn cho người phụ nữ.

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PV/VOV2
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