Vì sao phụ nữ dần nguội lạnh chuyện yêu?

VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.
VOV.VN - Bị đẩy vào tình cảnh vợ lẽ, con thêm, người phụ nữ cứ nhìn thấy bố của con mình là uất ức phát ngất. Chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Yêu nhau nhưng vì chỉ không hợp tuổi, phạm tứ hành xung, gia đình nhất quyết không cho cưới. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho nhân vật về vấn đề.
VOV.VN - Hàng Mã hiện tại là phố đồ chơi, là điểm đến của cả trẻ em và người lớn Hà thành mỗi dịp rằm tháng Tám âm lịch, từ bao giờ con phố này trở thành "chợ Trung thu"?
VOV.VN - Ngủ điều hòa giúp cơ thể dễ chịu khi trời nóng, nhưng độ ẩm thấp có thể khiến da mất nước, khô ráp và làm các dấu hiệu lão hóa rõ hơn nếu không được chăm sóc đúng cách.
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