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Vì sao phụ nữ dần nguội lạnh chuyện yêu?
Thứ Bảy, 10:00, 26/09/2026

Vì sao phụ nữ dần nguội lạnh chuyện yêu?

VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.

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PV/VOV2
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